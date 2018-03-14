القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمن ولاية الجزائر ينظم حفل تكريمي لرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 17:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
أمن ولاية الجزائر ينظم حفل تكريمي لرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
صورة وأج

الجزائر - نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر بالتزامن والإحتفال باليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف ل 14 مارس حفل تكريمي لبعض  الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة , حسبما أفاد به بيان يوم الأٍربعاء  لذات الهيئة الأمنية.

وجاء في البيان أنه تم على مستوى مقر مجموعة الاحتياط و التدخل بالقبة تكريم  مستخدمي أمن ولاية الجزائر ,ضحايا الإرهاب و المصابين أثناء تأدية مهامهم وكذا  ذوي الحقوق من خلال تقديم هدايا رمزية إضافة إلى تكريم بعض الرياضيين من ذوي  الاحتياجات الخاصة على غرار كل من "برحال محمد" و "صافية جلال" نظير تحصّلهما  على ميداليات ذهبية شرفت الجزائر في المحافل الدولية.

اقرأ أيضا:      تخصيص 12 مليار دج كمنحة موجهة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 % في 2018

وأبرز المصدر أنه تم تكريم كل من جمعية "الأمل" و "البركة" من خلال تنظيم  زيارة تفقدية لرئيسة جمعية "البركة" بمسكنها العائلي إضافة إلى تنظيم زيارات  نحو كل من مستشفى زرالدة قسم إعادة التأهيل و الحركة و كذا إلى مقر سكن  متقاعدي الشرطة وذوي الحقوق بعين طاية حيث قدمت من خلالها هدايا رمزية أدخلت  الفرحة و البسمة لدى هذه الفئة .

من جهة أخرى أشار البيان الى أنه تم استقبال طفلين مصابين بداء التوحد ومن  ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تحُقيق أمنيتهما من خلال لبس البذلة الرسمية  للأمن الوطني وذلك على مستوى أمن المقاطعة الإدارية للشراقة.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 18:09
كلـمات مفتـاحيــة :
أمن ولاية الجزائر ينظم حفل تكريمي لرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 17:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.14

عبد القادر فراح, حيوات عديدة لرجل واحد (بورتريه)

18.03.14

أمن ولاية الجزائر ينظم حفل تكريمي لرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة

18.03.14

غليزان : إحياء الذكرى ال 56 لإستشهاد الرائد بن عدة بن عودة

18.03.14

المجلس الشعبي الوطني : سي عفيف يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الكوبي

18.03.14

الصالون الدولي الأول للبيئة والطاقات المتجددة من 26 إلى 28 مارس بالجزائر العاصمة

18.03.14

الجزائر قطعت أشواطا "متميزة" في مجال تكريس حقوق الإنسان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.12

اجتماع وزارة التربية-الكنابست ينتهي دون التوقيع على المحضر النهائي

18.03.12

بكالوريا 2018: الموقع الخاص باستشارة المترشحين يدخل حيز الخدمة

18.03.12

نتائج الاستشارة حول تاريخ امتحانات البكالوريا ستحدد تاريخ إجراء الامتحانات

18.03.12

كعوان يعرض التجربة الجزائرية في مجال التلفزيون الرقمي الأرضي

18.03.12

السيد كاشة يتباحث مع المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية سبل تعزيز التعاون بين الوكالتين

18.03.12

السيد فقي يبرز التزام الجزائر اتجاه القارة الافريقية