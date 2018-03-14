أمن ولاية الجزائر ينظم حفل تكريمي لرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر - نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر بالتزامن والإحتفال باليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف ل 14 مارس حفل تكريمي لبعض الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة , حسبما أفاد به بيان يوم الأٍربعاء لذات الهيئة الأمنية.

وجاء في البيان أنه تم على مستوى مقر مجموعة الاحتياط و التدخل بالقبة تكريم مستخدمي أمن ولاية الجزائر ,ضحايا الإرهاب و المصابين أثناء تأدية مهامهم وكذا ذوي الحقوق من خلال تقديم هدايا رمزية إضافة إلى تكريم بعض الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار كل من "برحال محمد" و "صافية جلال" نظير تحصّلهما على ميداليات ذهبية شرفت الجزائر في المحافل الدولية.

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وأبرز المصدر أنه تم تكريم كل من جمعية "الأمل" و "البركة" من خلال تنظيم زيارة تفقدية لرئيسة جمعية "البركة" بمسكنها العائلي إضافة إلى تنظيم زيارات نحو كل من مستشفى زرالدة قسم إعادة التأهيل و الحركة و كذا إلى مقر سكن متقاعدي الشرطة وذوي الحقوق بعين طاية حيث قدمت من خلالها هدايا رمزية أدخلت الفرحة و البسمة لدى هذه الفئة .

من جهة أخرى أشار البيان الى أنه تم استقبال طفلين مصابين بداء التوحد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تحُقيق أمنيتهما من خلال لبس البذلة الرسمية للأمن الوطني وذلك على مستوى أمن المقاطعة الإدارية للشراقة.