تخصيص 12 مليار دج كمنحة موجهة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 % في 2018

الجزائر - وصلت الاعتمادات المالية المخصصة هذه السنة للمنح الموجهة للأشخاص المعاقين بنسبة 100%12 مليار دج, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالعاصمة السيد رابح حمدي الأمين العام لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.

و أوضح السيد حمدي, خلال مشاركته في احياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 مارس من كل سنة, ممثلا لوزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المراة السيدة غنية الدالية, أن "هناك ما يقارب الربع مليون شخص" يستفيدون من المنحة الموجهة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 % و التي بلغت 12 مليار دج خلال السنة الجارية 2018.

و أضاف أن الاعتمادات المالية المخصصة للتغطية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا, "قاربت الـ 3 ملايير دج لفائدة ربع مليون شخص معاق أيضا".

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أما الأشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 % وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ذوي الإعاقة البصرية, فهم يستفيدون -- يضيف ممثل الوزيرة-- من "منحة جزافية للتضامن و من التغطية الاجتماعية", و قد وصل عددهم في 2018 إلى "ما يقارب 200 ألف مستفيد, خصصت لهم ميزانية 10 ملايير دج".

و على ضوء الاتفاقيات و الصفقات المبرمة مع الناقلين العموميين, أوضح المتحدث أن التكفل بنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كلف "أزيد من 200 مليون دج, يستفيد منها حاملو بطاقة الإعاقة الذين يقترب عددهم من مليون شخص", علما أن الأشخاص المرافقين للمعاق بنسبة 100 % يستفيدون بدورهم من هذه البطاقة.

و أشار السيد حمدي إلى أن المساعدات الاجتماعية و برامج محاربة الفقر و الهشاشة "حافظت على مستواها", ويظهر ذلك جليا --حسبه-- في المنح المالية, و التغطية الاجتماعية التي تمكن من مجانية العلاج و الدواء و التجهيزات ومجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.

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و تراهن الحكومة الجزائرية,-- يضيف السيد حمدي--, على الإدماج المهني الاجتماعي لذوي الاحتيات الخاصة , عبر إشراك هذه الفئة في صيغ التنمية المستدامة و الشاملة. و أشار الى أنه يتم العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في محيط العمل العادي, عبر توقيع اتفاقية إطار مع قطاع الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, الرامية إلى التعاون و الشراكة من أجل تطوير و تنظيم المزارع البيداغوجية التي تعتبر المكان المثالي لاستقبال الأشخاص من ذوي الاعاقات الثقيلة.

وتحدث ممثل السيدة غنية الدالية عن جهود وزارة التضامن في "تحسين التكفل على مستوى المؤسسات المتخصصة, و التنسيق مع وزارة التربية لفتح أقسام خاصة لفائدة الأطفال من ذوي الاعاقات الحسية و كذا الذهنية الخفيفة".

ويبلغ عدد المؤسسات المتكفلة بالتربية و التعليم المتخصصين --حسب نفس المسؤول-- 232 مؤسسةي تسير بميزانية تقارب العشرة ملايير دج. ووصل عدد الأطفال المتكفل بهم في الأقسام الخاصة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى أزيد من 26 ألف طفل.

وأكدت مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر السيدة صليحة معيوش من جهتها, أن نتائج التكفل بفئة المعاقين باختلاف الإعاقات, "حققت تقدما ملحوظا عبر العاصمة التي تهدف إلى أن تصبح مدينة صديقة للمعاق", من خلال توفير ممرات وفضاءات و تخصيص مؤسسة كاملة بكل مرافقها لأطفال التوحد, و كذا "تطبيق المادة 27 من القانون الخاص بالمعاقين و ترقيتهم الذي ينص على وجوب تخصيص نسبة 1 % من مناصب الشغل لهذه الفئة من المواطنين".

و تميز احياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة , بزيارة ميدانية شارك فيها والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ الذي وقف إلى جانب الأمين العام لوزارة التضامن و عدد من ممثلي الجمعيات الولائية و الوطنية الناشطة, على عدد من المراكز المتخصصة على غرار "مركز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق العمل", والمسير من طرف جمعية التعاون العائلي بحسين داي.

كما تم توزيع عدد من الأجهزة الخاصة كالكراسي المتحركة و الدراجات كما تم الوقوف على معارض و ورشات أبرزت قدرة هذه الفئة على العمل و العطاء.