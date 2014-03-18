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الأمن الوطني يسجل وفاة 726 شخصا بسبب حوادث المرور خلال 2017

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات

الجزائر- لقي 726 شخصا حتفهم وأصيب 18112 اخرون بجروح في 15335 حادث مروري سجل على مستوى المناطق الحضرية للوطن خلال سنة 2017 – حسب احصائيات قدمتها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.

و أوضحت الحصيلة أنه تم تسجيل في 2017 ارتفاع ب8ر5 بالمئة في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور حيث بلغت 726 وفاة (686 في 2016) في حين تراجع عدد الجرحى من 18302 الى 18112 جريح أي بنسبة بناقص 04 ر01 بالمئة و كذا تراجع طفيف في حوادث المرور من 15461 الى 15335 حادث.

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وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الاولى الى العنصر البشري والى حالة الطرقات والمحيط وبدرجة اقل الى حالة المركبات.

اما في مجال الردع  فقد تم تسجيل  73563 جنحة مرورية و 19333 مخالفات التنسيق و 28513 وضع في الحظيرة و  101136 توقيف والسحب الفوري ل 224779 رخص للسياقة و تسجيل 866159 غرامة جزافية.

وفي مجال الوقاية والتحسيس من حوادث المرور أكد المنظمون أنه تم تنظيم خلال السنة  الماضية عدة لقاءات تحسيسية في مؤسسات التربية والتعليم وتقديم دروس نظرية لحظائر التربية المرورية الى جانب القيام بنشاطات توعوية وتحسيسية تجاه مستعملي الطريق.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأمن الوطني يسجل وفاة 726 شخصا بسبب حوادث المرور خلال 2017
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 16:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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