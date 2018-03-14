حادث دهس مواطنين بالبليدة: سائق الشاحنة أصيب بوعكة صحية

وأوضح السيد آيت احمد محمد الطاهر ان السائق الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم و السكري) أصيب بوعكة صحية اثناء قيادته للمركبة مما أدى به إلى فقدان التحكم فيها و دهس عدد من المارة.
وأضاف السيد آيت أحمد ان الحصيلة النهائية للحادث اسفرت عن مصرع أربعة أشخاص رجل (63 سنة) و امرأة (55 سنة) وطفلة (13 سنة) و طفل (12 سنة) و إصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن جميع الجرحى بما فيهم سائق المركبة تلقوا الإسعافات اللازمة و غادروا المستشفى ما عدا أربعة أطفال خضعوا لعمليات جراحية.
وكانت حصيلة أولية قدمت لدى وقوع الحادث افادت بمصرع أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين اثر دهس سيارة نفعية لعدد من المارة .
وقامت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث بنقل الضحايا و الجرحى من القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفى حسيبة بن بوعلي و المستشفى الجامعي فرانس فانون بوسط المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة.