حادث دهس مواطنين بالبليدة: سائق الشاحنة أصيب بوعكة صحية

البليدة- بينت نتائج التحقيق الأولية حول أسباب وقوع حادث دهس مواطنين في بداية ظهيرة اليوم الثلاثاء ببلدية بوقرة شرق البليدة عن أن السائق اصيب بوعكة صحية، مما أدى به إلى فقدان التحكم في مركبتهي حسبما ذكره ل/واج رئيس ديوان والي ولاية البليدة.

وأوضح السيد آيت احمد محمد الطاهر ان السائق الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم و السكري) أصيب بوعكة صحية اثناء قيادته للمركبة مما أدى به إلى فقدان التحكم فيها و دهس عدد من المارة.

وأضاف السيد آيت أحمد ان الحصيلة النهائية للحادث اسفرت عن مصرع أربعة أشخاص رجل (63 سنة) و امرأة (55 سنة) وطفلة (13 سنة) و طفل (12 سنة) و إصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن جميع الجرحى بما فيهم سائق المركبة تلقوا الإسعافات اللازمة و غادروا المستشفى ما عدا أربعة أطفال خضعوا لعمليات جراحية.

وكانت حصيلة أولية قدمت لدى وقوع الحادث افادت بمصرع أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين اثر دهس سيارة نفعية لعدد من المارة .

وقامت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث بنقل الضحايا و الجرحى من القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفى حسيبة بن بوعلي و المستشفى الجامعي فرانس فانون بوسط المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة.