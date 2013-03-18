البليدة: اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة يسفر عن وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين

وأوضح السيد جمعي ل/وأج أن هذا الحادث الخطير الذي وقع بحي عين الباردة بمحاذاة متقنة الشهيد العقبي و ابتدائية الشهيد حمزة محمد خلف وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،اثنان منهم في حالة حرجة و ثمانية يقبعون حاليا تحت المراقبة الطبية، فيما غادر الضحيتين المتبقيتين المستشفى بعد إسعافهم .
وقد تم إجلاء الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفيات حسيبة بن بوعلي بعاصمة الولاية و المستشفى الجامعي فرانس فانون، أين يتلقون حاليا العلاج. من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية أنه من بين الضحايا سائق المركبة الذي وجد فاقدا للوعي أثناء هذا الحادث و تسعة أطفال.
وأضاف المصدر أنه تم تجنيد ستة سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية و هذا بالتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة لإجلاء الجرحى.
وفيما لا يزال لحد الساعة يجهل حيثيات هذا الحادث فقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابساته.