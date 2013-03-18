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البليدة: اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة يسفر عن وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 14:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
البليدة: اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة يسفر عن وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين

البليدة- أسفر حادث اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة وقع منتصف نهار يوم الثلاثاء على مستوى بلدية بوقرة (شرق البليدة) عن وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم أطفال، حسبما كشف عنه مدير الصحة للولاية احمد جمعي.

وأوضح السيد جمعي ل/وأج أن هذا الحادث الخطير الذي وقع بحي عين الباردة بمحاذاة متقنة الشهيد العقبي و ابتدائية الشهيد حمزة محمد خلف وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،اثنان منهم في حالة حرجة و ثمانية يقبعون حاليا تحت المراقبة الطبية، فيما غادر الضحيتين المتبقيتين المستشفى بعد إسعافهم .

وقد تم إجلاء الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفيات حسيبة بن بوعلي بعاصمة الولاية و المستشفى الجامعي فرانس فانون، أين يتلقون حاليا العلاج. من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية أنه من بين الضحايا سائق المركبة الذي وجد فاقدا للوعي أثناء هذا الحادث و تسعة أطفال.

وأضاف المصدر أنه تم تجنيد ستة سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية و هذا بالتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة لإجلاء الجرحى.

وفيما لا يزال لحد الساعة يجهل حيثيات هذا الحادث فقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابساته.

 

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البليدة: اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة يسفر عن وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 14:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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