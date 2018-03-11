اختفاء شاب بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة بالعاصمة وعملية البحث عنه لا تزال متواصلة

و اوضح الملازم الاول خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح ل/واج انه تم تلقي اليوم بلاغ يفيد بفقدان شاب يبلغ من العمر 16 سنة و ينحدر من منطقة سيدي عبد الله بزرالدة بعرض شاطئ الرمال الذهبية حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه.
و قال المتحدث ان الواقعة حدثت في حدود الساعة الثانية و النصف زوالا من نهار اليوم , حيث تم في الحين تسخير 3 غطاسين من اعوان الحماية المدنية و زورق و سيارة اسعاف لعملية البحث عن الضحية دون العثور عليه لحد الان .
كما تمت الاستعانة بخفر السواحل في محاولة لانقاذه ان امكن و تبقى عملية البحث عن الشاب المفقود متواصلة , يضيف الملازم بن خلف الله.
و ذكر المصدر بحادثة اختفاء و فقدان شخصين على مستوى ذات الشاطئ السنة الماضية , حيث لا تزال عملية البحث عنهما متواصلة الى يومنا هذا.