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ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ظاهرة "جد عادية"

  أدرج يـوم : الأحد, 11 آذار/مارس 2018 14:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرات
ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ظاهرة &quot;جد عادية&quot;

 

الجزائر-  اعتبرت المختصة بالتنبؤ لدى الديوان الوطني  للأرصاد الجوية السيدة هوارية بن ركتة يوم الأحد أن ارتفاع درجات الحرارة  المسجل خلال ال24 ساعة الماضية في شمال البلاد ظاهرة "جد عادية" ناجمة عن  هبوب رياح جنوبية غربية الى جنوبية ولدت هواءا ساخنا نحو المناطق الساحلية و  القريبة من الساحل.

و أكدت السيدة بن ركتة لوأج أن درجات الحرارة قد بلغت 29 درجة بالجزائر  العاصمة بينما تراوحت في غرب البلاد و شرقها ما بين 26 و 27 درجة, مضيفة أن  هذه الظاهرة ناجمة عن صعود هواء ساخن و جاف نحو شمال الوطن مسحوب برمال مما  ولد جوا "ثقيلا و معكرا" و كذا "احساس بحرارة شديدة".

و بهذا الصدد, أوضحت الأخصائية أن هذه الظاهرة "جد عادية" بما أنها تأتي في  فترة انتقالية تصادف نهاية فصل الشتاء و حلول فصل الربيع يميزها "تقلب في الجو  ناجم عن تيارات تأتي أحيانا من الشمال و أحيانا من الجنوب".

و حسب النشرية اليومية للديوان ي فان درجات الحرارة المتوسطة كانت أمس السبت "جد مرتفعة" عبر مختلف مناطق الوطن.

و بينت معطيات قدمها المركز الوطني لعلم المناخ أن درجات الحرارة المرتقبة  لشهري مارس و أبريل ستكون "دون المعدل الموسمي بشكل طفيف" في المناطق الساحلية   و القريبة من الساحل و  كذا في الهضاب العليا.

و بالنسبة لكمية التساقط المرتقبة فستفوق, حسب نفس المصدر, "المعدل الموسمي"  بالمناطق الساحلية و القريبة من الساحل و كذا في الهضاب العليا, أما بالنسبة  لشرق و شمال الصحراء فستفوق "المعدل الموسمي بشكل طفيف".

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ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ظاهرة "جد عادية"
  أدرج يـوم : الأحد, 11 آذار/مارس 2018 14:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرة   شارك

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