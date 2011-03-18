ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ظاهرة "جد عادية"

و أكدت السيدة بن ركتة لوأج أن درجات الحرارة قد بلغت 29 درجة بالجزائر العاصمة بينما تراوحت في غرب البلاد و شرقها ما بين 26 و 27 درجة, مضيفة أن هذه الظاهرة ناجمة عن صعود هواء ساخن و جاف نحو شمال الوطن مسحوب برمال مما ولد جوا "ثقيلا و معكرا" و كذا "احساس بحرارة شديدة".
و بهذا الصدد, أوضحت الأخصائية أن هذه الظاهرة "جد عادية" بما أنها تأتي في فترة انتقالية تصادف نهاية فصل الشتاء و حلول فصل الربيع يميزها "تقلب في الجو ناجم عن تيارات تأتي أحيانا من الشمال و أحيانا من الجنوب".
و حسب النشرية اليومية للديوان ي فان درجات الحرارة المتوسطة كانت أمس السبت "جد مرتفعة" عبر مختلف مناطق الوطن.
و بينت معطيات قدمها المركز الوطني لعلم المناخ أن درجات الحرارة المرتقبة لشهري مارس و أبريل ستكون "دون المعدل الموسمي بشكل طفيف" في المناطق الساحلية و القريبة من الساحل و كذا في الهضاب العليا.
و بالنسبة لكمية التساقط المرتقبة فستفوق, حسب نفس المصدر, "المعدل الموسمي" بالمناطق الساحلية و القريبة من الساحل و كذا في الهضاب العليا, أما بالنسبة لشرق و شمال الصحراء فستفوق "المعدل الموسمي بشكل طفيف".