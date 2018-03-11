مستغانم: العثور على طفلة بعد اختفائها وإرجاعها إلى عائلتها ببلدية حجاج

مستغانم- تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من العثور على طفلة بعد اختفائها لأكثر من ساعة وإرجاعها إلى عائلتها في صحة جيدة بدوار "البواكير" ببلدية حجاج ,حسبما أستفيد يوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك.

وأوضح المصدر أن العملية تمت مساء أمس السبت بعد اتصال عائلة الطفلة التي يبلغ عمرها 3 سنوات بالرقم الأخضر للتبليغ عن اختفائها من المنزل العائلي الواقع بالمنطقة المذكورة (45 كلم شرق ولاية مستغانم).

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل دورية متكونة من أفراد الدرك الوطني لكتيبة حجاج والتنقل إلى مكان الحادث وتطويق المنطقة والبدء بالبحث عن الطفلة التي كانت تلعب أمام المنزل قبل فقدانها.

وبعد ساعة من عمليات البحث تم العثور على حذاء الطفلة وسط الغابة المجاورة لدوار "البواكير" بمحاذاة شاطئ حجاج ورؤية الفتاة وهي تتجه نحو منطقة صخرية مطلة على البحر بالقرب من "عين السافي" ,يضيف نفس المصدر.

وقامت عناصر الدرك الوطني بإرجاع الطفلة للمسكن العائلي وتسليمها لذويها وهي في صحة جيدة كما سمحت الحادثة "باختبار نظام الإنذار باختفاء الأطفال والذي سمح بإعادة المختفية إلى عائلتها في وقت قصير ودون تعرضها للأذى أو الاختطاف", كما أشير إليه.