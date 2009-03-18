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توقيف 10 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية في العديد من الولايات

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 آذار/مارس 2018 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 28 مرات

الجزائر- قامت مصالح الشرطة عبر مختلف ولايات الوطن بتوقيف 10 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة و المخدرات و البيع غير الشرعي للمشروبات الكحولية حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و تم توقيف هؤلاء الأشخاص بكل من قسنطينة و البليدة و غليزان و النعامة و تيسمسيلت مع حجز 603 قرص مهلوس و 1.5354 قارورة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع غير الشرعي.

 

 

 

امن ولاية الجزائر : توقيف 5 اشخاص لتورطهم في قضايا ترويج للمخدرات و الاقراص المهلوسة

 

و اوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 5 اشخاص مشتبه فيهم بالتورط في قضايا حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية و المتاجرة و الترويج فيها ي حسبما جاء يوم الجمعة في بيان لخلية الاتصال لامن الولاية.

وحسب البيان فان القضايا المشار اليها تمت معالجتها من قبل مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس اين وصلت معلومات مؤكدة لفرقة الشرطة القضائية مفادها تواجد شباب مشتبه فيهم  يقومون بترويج المخدرات من نوع "القنب الهندي" على شكل صفائح أو قطع صغيرة  ناهيك عن الأقراص المهلوسة .

و بعد عمليات ترصد وخطط محكمةي تمّ الإيقاع بهم في عمليات متفرقة  كما تمّ حجز289 قرص مهلوس و 370 غرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره (16500) دينار,  و فور استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها  تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة امام  الجهة القضائية المعنية حيث صدرت اوامر ايداع في حق الجميع.

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توقيف 10 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية في العديد من الولايات
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 آذار/مارس 2018 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 28 مرة   شارك

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