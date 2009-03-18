توقيف 10 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية في العديد من الولايات

كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى/ موبيليس /الجولة ال 22 / اتحاد الحراش يحيي آماله في البقاء بعد فوزه الثمين على شبيبة القبائل (2-0) -

رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في زيارة للجزائر بداية من يوم السبت -

تدمير 13 لغما تقليدي الصنع ومخبأين يحويان مواد متفجرة ومعدات تفجير بالبويرة (وزارة الدفاع) -

اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: الرئيس الصحراوي يطالب الأمم المتحدة بدعوة أوروبا الى وقف مفاوضاتها الجارية -

منظمة الأغذية للأمم المتحدة تؤكد على أهمية تكنولوجيات الاتصال فى دعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات الفقيرات -

الدالية تشارك في الدورة ال62 للجنة الأمم المتحدة لقضايا المرأة ابتداء من 11 مارس بنيويورك -

دفع تكلفة الحج لموسم 2018 المقدرة بمبلغ 405 ألف دينار جزائري سيكون ابتداء من 18 مارس الجاري (وزارة) -

شركة هواوي تتطلع الى انجاز مصنع تركيب الهواتف الذكية بالجزائر سنة 2018 -

تربية: العديد من النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ تؤيد تأخير موعد البكالوريا -

انطلاق الطبعة الثامنة ل ألحان وشباب -

قايد صالح يشيد بجهود كافة المستخدمات العسكريات والمدنيات الشبيهات التابعات للجيش -

سيكون للمرأة الجزائرية دور أكبر في تحمل المسؤولية على المستوى المركزي و المحلي -

المرأة الدبلوماسية أصبحت تتقلد المهام السامية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية -

نسبة حضور العنصر النسوي في صفوف مؤسسة الأمن الوطني تفوق 10 بالمائة -

الثامن مارس مناسبة لتقييم إنجازات المرأة الجزائرية وتأكيد حقوقها المكرسة دستوريا -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة -

رئيس الجمهورية يؤكد أنه يحق للمرأة الجزائرية الاعتزاز بالمكاسب المحققة منذ الاستقلال -

المرأة الجزائرية حصن من الحصون الضامنة لاستقرار البلاد (الرئيس بوتفليقة) -

الوزير الأول يشرف على حفل للنساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة -