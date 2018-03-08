القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المرأة الجزائرية مدعوة لرفع التحدي وكسب الرهان في مختلف المجالات

  أدرج يـوم : الخميس, 08 آذار/مارس 2018 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات

ورقلة- أكدت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي يوم الخميس بورقلة أن التحديات التي تواجهها الجزائر تحتم على المرأة أن ترفع التحدي وتكسب الرهان في شتى المجالات .

و أوضحت السيدة حفصي خلال إشرافها على الاحتفالات الوطنية لليوم العالمي للمرأة (8 مارس ) التي جرت بدار الثقافة مفدي زكرياء أن "المرأة الجزائرية ي و كما تمكنت من تكريس حقوقها خلال مشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل خلال حرب التحرير المجيدة وفي مرحلة البناء أيضا، عليها اليوم مواصلة مسيرة الكفاح في  شتى المجالات من أجل الحفاظ على أمن و استقرار الجزائر وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة وشاملة".

و ذكرت بالمناسبة أنه قد "تحقق الكثير للمرأة الجزائرية، وحصدت مزيدا من المكتسبات، وأصبحت  تتمتع بالكفاءة و الوعي،  مما يؤهلها لتقلد كل المسؤوليات.

و في السياق ذاته تحدثت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات في تدخلها أمام جموع من المشاركات في هذا اللقاء عن توظيف المرأة الجزائرية لقدراتها في مجال تخصصها وتجندها من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.

و شكلت المناسبة فرصة لتكريم المرأة بهذه المنطقة من الجنوب، على غرار السيدة باعمر فضيلة أول ممرضة في القطاع الصحي بولاية ورقلة، بالإضافة إلى أقدم معلمة بمنطقة الحجيرة، والسيدة خديجة بلباري أكبر معمرة بالجهة ( 103 سنة) ونساء أخريات.

و كانت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات قد أشرفت قبل ذلك رفقة السلطات الولائية بورقلة على حفل تكريم نساء عاملات في قطاعات متعددة، قبل افتتاحها لمعرض للصناعات التقليدية.

 

آخر تعديل على الخميس, 08 آذار/مارس 2018 16:05
المرأة الجزائرية مدعوة لرفع التحدي وكسب الرهان في مختلف المجالات
  أدرج يـوم : الخميس, 08 آذار/مارس 2018 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.08

قايد صالح يشيد بجهود كافة المستخدمات العسكريات والمدنيات الشبيهات التابعات للجيش

18.03.08

انتهاك المجال الجوي للصحراء الغربية: جبهة بوليساريو تتوفر على خطة عمل قانونية "تامة"

18.03.08

سيكون للمرأة الجزائرية دور أكبر في تحمل المسؤولية على المستوى المركزي و المحلي

18.03.08

المرأة الدبلوماسية أصبحت تتقلد المهام السامية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية

18.03.08

نسبة حضور العنصر النسوي في صفوف مؤسسة الأمن الوطني تفوق 10 بالمائة

18.03.08

الثامن مارس مناسبة لتقييم إنجازات المرأة الجزائرية وتأكيد حقوقها المكرسة دستوريا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.06

الجريدة الرسمية: صدور تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط تخصيص المعاش الشهري لضحايا الإرهاب

18.03.05

الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الداخلية السعودي

18.03.05

اعادة افتتاح سفارة الدنمارك بالجزائر

18.03.05

الطاقات المتجددة : الجزائر تريد أن تتزود بصناعتها الخاصة

18.03.05

المغرب : استغاثة المحتجين متواصلة بجرادة ومدن أخرى ...البطالة والتهميش ولا بديل اقتصادي…

18.03.05

تربية: الإتفاق حول تشكيل لجنة مشتركة للتكفل بملف الترقيات