المرأة الجزائرية مدعوة لرفع التحدي وكسب الرهان في مختلف المجالات

ورقلة- أكدت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي يوم الخميس بورقلة أن التحديات التي تواجهها الجزائر تحتم على المرأة أن ترفع التحدي وتكسب الرهان في شتى المجالات .

و أوضحت السيدة حفصي خلال إشرافها على الاحتفالات الوطنية لليوم العالمي للمرأة (8 مارس ) التي جرت بدار الثقافة مفدي زكرياء أن "المرأة الجزائرية ي و كما تمكنت من تكريس حقوقها خلال مشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل خلال حرب التحرير المجيدة وفي مرحلة البناء أيضا، عليها اليوم مواصلة مسيرة الكفاح في شتى المجالات من أجل الحفاظ على أمن و استقرار الجزائر وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة وشاملة".

و ذكرت بالمناسبة أنه قد "تحقق الكثير للمرأة الجزائرية، وحصدت مزيدا من المكتسبات، وأصبحت تتمتع بالكفاءة و الوعي، مما يؤهلها لتقلد كل المسؤوليات.

و في السياق ذاته تحدثت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات في تدخلها أمام جموع من المشاركات في هذا اللقاء عن توظيف المرأة الجزائرية لقدراتها في مجال تخصصها وتجندها من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.

و شكلت المناسبة فرصة لتكريم المرأة بهذه المنطقة من الجنوب، على غرار السيدة باعمر فضيلة أول ممرضة في القطاع الصحي بولاية ورقلة، بالإضافة إلى أقدم معلمة بمنطقة الحجيرة، والسيدة خديجة بلباري أكبر معمرة بالجهة ( 103 سنة) ونساء أخريات.

و كانت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات قد أشرفت قبل ذلك رفقة السلطات الولائية بورقلة على حفل تكريم نساء عاملات في قطاعات متعددة، قبل افتتاحها لمعرض للصناعات التقليدية.