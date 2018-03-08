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تكريم عالمة الاجتماع الجزائرية لزرق مغنية بنيويورك نظيرأعمالها الأكاديمية

  أدرج يـوم : الخميس, 08 آذار/مارس 2018 10:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
تكريم عالمة الاجتماع الجزائرية لزرق مغنية بنيويورك نظيرأعمالها الأكاديمية

نيويورك -  كرمت جمعية القناصل العامين بنيويورك الجامعية و  عالمة الاجتماع الجزائرية لزرق مغنية نظير أعمالها الأكاديمية و اسهاماتها  المهمة في مجال ترقية حقوق المرأة.

و منحت جمعية القناصل العامين شهادة عرفان لأستاذة علم الاجتماع في جامعة  هانتر بنيويورك السيدة لزرق مغنية خلال حفل نظم في نيويورك بمشاركة ممثلين عن  السلك الدبلوماسي و القنصلي الى جانب سلطات البلد المضيف.

و ألفت السيدة لزرق العديد من الأعمال المرجعية تتناول فيها الطبقات  الاجتماعية و الحركات الثقافية, كما اهتمت طوال مسيرتها الأكاديمية بقضايا  حقوق المرأة و التاريخ الاستعماري و كذا التطور الدولي.

كما مكنتها أعمالها التي ترجمت الى العديد من اللغات من تعيينها مستشارة  البرنامج الأممي للتنمية و منسقة في البنك العالمي حول قضايا النوع (الجندر)  في أوروبا و اسيا الوسطى.

 

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و خلال كلمة ألقتها بهذه المناسبة, أبرزت القنصل العام للجزائر بنيويورك  صبرية بوقادوم انجازات و اسهامات عالمة الاجتماع, مشيرة الى دورها في التحسيس  بممارسات الامبراطوريات الاستعمارية اتجاه المرأة عبر العالم.

و تعتبر جمعية القناصل العامين أكبر الأسلاك القنصلية في العالم بضمها 115  قنصلية عامة حيث سبق لها ان كرمت سنة 2016 الأستاذة الجامعية بجامعة جورج تاون  السيدة حكيمة عمري بالإضافة الى السيدة روني رحمونة, مستشارة و خبيرة في جودة  المنتوجات الصيدلانية سنة 2017.

آخر تعديل على الخميس, 08 آذار/مارس 2018 10:51
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تكريم عالمة الاجتماع الجزائرية لزرق مغنية بنيويورك نظيرأعمالها الأكاديمية
  أدرج يـوم : الخميس, 08 آذار/مارس 2018 10:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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