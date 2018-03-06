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بجاية: العثور على الطفل الذي اختفى منذ ثلاثة أيام سالما بتزمالت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2018 15:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
بجاية: العثور على الطفل الذي اختفى منذ ثلاثة أيام سالما بتزمالت

بجاية- عثر يوم الثلاثاء على الطفل سفيان قنون ، ذو 10 سنوات، الذي اختفى منذ 3 مارس الجاري في منطقة إخركان دائرة تازملت ( 80 كم غرب بجاية) سالما من قبل متطوعين كانوا بصدد البحث عنه، حسبما علم من خلية الأزمة المنصبة لهذا الغرض على مستوى بلدية تازملت.

وتم العثور على الطفل في الجزء السفلي من واد يسمى أسيه نحلو، القريب من مكان إقامته حسب ذات المصدر، الذي أكد أن جسده لا يحمل أي أثر عنف مشيرا إلى أن الشاب الذي عثر عليه من بين مئة متطوع خرجوا للبحث عنه بقريته حيث عثر عليه منتصف صبيحة اليوم.

"رأيته على الفور عند وصولي إلى الجزء السفلي من الوادي. لكنني ترددت في الاقتراب منه خوفا من الأسوأ. لكن سرعان ما لاحظت أن عينيه تتحركان تقدمت وأخذت يده"، حسبما ما ذكره على الهاتف مرزوق، الذي عثر عليه.

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و قد لوحظ تضامن كبير في جميع أنحاء منطقة تزمالت، و كذا بالولايات الحدودية لبجاية سيما منها البويرة و برج بوعريرج حيث خرج الناس أفواجا بمن فيهم الشباب أكثر من 18 سنة منذ اختفاء الطفل للبحث عنه رفقة أجهزة الأمن.

"لقد اعتقدنا الأسوأ"، يقول كمال متطوع آخر، لا يزال تحت صدمة مقتل فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات في الآونة الأخيرة في منطقة آيت داود في سيدي عيش، حيث الحزن لا يزال يخيم على المنطقة.

يذكر أنه لم يتم بعد توضيح أسباب اختفاء الطفل و حيثيات تواجده في أسفل الوادي كما أن مصالح الدرك التي تعمل على الملف قد فتحت تحقيقا لتوضيح حالة الاختفاء هذه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2018 18:42
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بجاية: العثور على الطفل الذي اختفى منذ ثلاثة أيام سالما بتزمالت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2018 15:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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