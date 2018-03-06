نادية مداني ... مثال لتحدي الإعاقة وعنوان للإرادة والاصرار على النجاح

الشلف - كثيرات هن النساء اللائي أثبتن جدارتهن في مختلف الميادين وكشفن عن ارادة كبيرة للتغلب على مختلف الصعاب والذهنيات التي تشكك في قدرات المرأة فكنّ على غرار السيّدة نادية مداني - من بلدية عين مران - مثالا لتحدي الإعاقة وعنوانا للإصرار على صنع النجاح.

"الإعاقة ذهنية وليست حركية" هكذا رددت على مسامعنا السيّدة مداني بابتسامة عريضة يحدوها كل العزم و الاصرار لكتابة فصول قصة عنوانها التحدي واثبات الذاتي حيث لم تضنها إعاقتها الحركية عن ولوج عالم الفلاحة من بوابة تخصصات البيطرة وتربية الدواجن وكذا نشاط أغذية الأنعام حتى أضحت اليوم سيّدة أعمال ناجحة ومعروفة في جميع أرجاء الشلف بشهادة زبائنها.

السيّدة مداني التي ولدت سنة 1963 بمدينة قسنطينة وبإعاقة حركية, ثم انتقلت الى فرنسا للعلاج وإعادة التأهيل حتى أمضت 13 سنة من طفولتها وشبابها في أرض المهجر كانت لها كل الفرص والحظوظ للظفر بإقامة دائمة إلا أنها - كما قالت - آثرت سنة 1987 العودة إلى أرض الوطن وكلها شوق لعائلتها ومسقط رأسها لتبدأ حكايتها من خلال الدخول إلى جامعة قسنطينة واختيار تخصص البيطرة.

تسترسل السيّدة نادية في الحديث : " بالجامعة تعرفت على زوجي الذي كان دائما سندا قويا لي...وبعد زواجنا انتقل للعمل بولاية الشلف وبالضبط بلدية عين مران...في البداية لم أعجب بالأوضاع خاصة لما تنتقل من مدينة كبيرة إلى بلدية صغيرة وفي سنوات التسعينيات (1993) " لتخوض في بادئ الأمر تجربة التعليم ثم تعمل فيما بعد بالمذبح البلدي وكذا مع زوجها البيطري أين واجهت بعض الفلاحين الذين يرفضون فكرة أن تقوم امرأة بتلقيح ومعاينة حيواناتهم, نظرة لم تزدها إلا إصرارا على تغييرها وكسب ثقة هذه الشريحة (الفلاحين) لتبدأ من هنا مسيرة النجاح.

"ارادتي للنجاح وحبي للمهنة جعلني أجاري الأمور وأسعى لتغيير ذهنية أن المرأة غير قادرة على العمل في المجال الفلاحي ... لم أكن أتقن اللغة العربية فتعلمت اللهجة المحلية وطورت لغتي واستطعت التواصل مع الجميع" وأما الإعاقة فتقول ذات المتحدّثة أنها لم تفكر أبدا أنها ستحول بينها وبين تحقيق حلمها في انشاء مصنع لإنتاج أغذية الأنعام.

وعن حلم انشاء مصنع لأغذية الأنعام تقول السيّدة مداني أنها " صالت وجالت في مختلف المستثمرات الفلاحية" من خلال عملها كبيطرية كما كانت لها تجربة في تربية الدواجن لتأتيها فكرة انتاج الغذاء حيث كانت بداياتها بالطرق التقليدية وحسب احتياجاتها لتطمح فيما بعد للتسويق على المستوى المحلي وتجسيد مشروعها الخاص.

لم يكن عام 2013 عاديا في حياة السيّدة مداني التي استطاعت بفضل إرادتها و كذا مرافقة الفرع المحلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من تحقيق حلمها وتجسيد مشروعها المتمثل في مصنع لإنتاج أغذية الأنعام والدواجن حيث أعربت لوأج عن ارتياحها لتطور نشاطها وترقيته مشيرة إلى نجاح المشروع و" لما لا توسعته مستقبلا".

وفيما يخص فكرة التقدم إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كشفت ذات المتحدثة أنها كانت تتخوف في بادئ الأمر من رفض ملفها بحكم أنها معاقة حركيا وكذا في ظل الأفكار السلبية التي كانت تُتداول عن بيروقراطية الادارة, لكن وقوف عائلتها جنبها بالإضافة إلى التسهيلات التي تلقتها من إدارة جهاز "كناك" ساهم في تحقيق مشروعها ودخوله حيز الخدمة في مايو 2013 ويساهم اليوم في تمويل السوق المحلية فكانت بذلك إحدى العينات التي أثبتت جدارتها واستحقاقها لدعم الدولة.

من جانبه أكّد لوأج ممثل كناك, الهادي الأوس, أن مشروع السيّدة مداني من أهم المشاريع التي تعنى بالقطاع الفلاحي (أغذية الأنعام) بالمنطقة في حين أشار إلى ثقة الجهاز التامة في المترشحة التي قدمت طلبا للحصول على الدعم سنة 2012 نظير مؤهلاتها العلمية وتجربتها الميدانية وبغض النظر عن إعاقتها, "بل بالعكس تحظى فئة ذوي الاحتياجات بالأولوية فضلا عن مرافقة واستشارة خاصة بناء على تعليمة مركزية في إطار تسهيل ادماج هذه الفئة ومساعدتها " كما قال.

وأضاف ذات المسؤول أن مصالحه تقوم بعديد الزيارات الميدانية بغية معاينة تقدم المشروع الذي بلغت قيمته أزيد من أربعة ملايين ونصف دج و اطلاع صاحبته على آخر المستجدات والامتيازات التي يمكن ان تحظى بها بالإضافة إلى امكانية تكوينها في تخصصات المقاولاتية والتسيير.

وبخصوص ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة التي موّلها جهاز "الكناك" أشار ذات المصدر الى تمويل زهاء العشر مشاريع خلال آخر خمس سنوات مذكرا بالمناسبة بتحفظ بعض المتقربين من الجهاز بخصوص التصريح بإعاقتهم رغم أنهم يحظون بتخصيص شباك لهم ومستشار خاص.

الارادة, العزيمة والاصرار هي مبادئ تشبعت بها السيّدة مداني للتغلب على إعاقتها الطبيعية حتى كانت مسيّرة ناجحة تحظى باحترام موظفيها وكذا زبائنها الذين اعترفوا بكفاءتها في التسيير والتسويق لتصنع لنفسها اسما بمجال تلتقي فيه ذهنيات ومستويات مختلفة اعتادت على أن يكون آدم هو ربّان السفينة.

السيّدة نادية مداني التي تمكّنت من التغلب على إعاقتها واقناع الفلاحين بقدرتها على العمل في قطاعات البيطرة وتربية الدواجن وأغذية الأنعام هي أيضا ربّة بيت ناجحة بشهادة زوجها وابنائها الثلاثة الذين يفتخرون بوالدتهم التي شقت طريقها للنجاح عبر عديد المحطات من وراء البحار إلى شرق الجزائر فغربها تاركة مغامرة المهجر, مؤكدة بالمناسبة عدم تفكيرها في العودة للضفة الأخرى وداعية الشباب إلى استغلال الفرص المتاحة في البلاد والابتعاد عن ظاهرة الحرقة التي جنت أرواحهم وأحزنت عائلاتهم.

وعن مكانة المرأة في المجتمع الجزائري اليوم ترى السيّدة مداني أن المكتسبات المحققة في هذا المجال كفيلة بتجسيد مشاريعها وطموحها "يكفي فقط تحلّيها بالإصرار والعزيمة" على بلوغ الأهداف المرجوة. أما عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فتقول أن "الإرادة هي السر لولوج أي مجال موازاة مع ضرورة التفكير بأن الإعاقة تكون ذهنيا وليس حركيا".