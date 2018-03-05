هبوب رياح قوية نسبيا على العديد من ولايات الوطن

الجزائر - أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية الى أن " رياحا قوية نسبيا ستهب" على حوالي عشرين ولاية من الوطن يومي الاثنين و الثلاثاء.

و تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية التي ستمتد من يوم الاثنين على الساعة ال10 صباحا الى غاية غدا الثلاثاء على الساعة ال9 صباحا في تلمسان و وهران و عين تيموشنت و مستغانم و الشلف و تيبازة.

كما ستشهد ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل و سكيكدة هبوب رياح قوية من يوم الاثنين عند منتصف النهار الى يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة مساء.

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و حسب نفس المصدر فان ولايات النعامة و سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت و البيض و الاغواط و الجلفة و المسيلة و بسكرة ستكون هي أيضا معنية بهبوب رياح متوسطة تكون غربية الى جنوبية و تتراوح سرعتها ما بين 60 الى 70 كلم في الساعة و قد تتجاوز محليا 80 كلم في الساعة.

أما صلاحية هذه النشرية بالنسبة لنفس الولايات فستمتد من يوم الاثنين عند منتصف النهار الى الساعة السادسة من صبيحة يوم الثلاثاء حسب ذات المصدر.