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هبوب رياح قوية نسبيا على العديد من ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 13:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرات
هبوب رياح قوية نسبيا على العديد من ولايات الوطن

الجزائر - أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية  الى أن " رياحا قوية نسبيا ستهب" على حوالي عشرين ولاية من الوطن يومي الاثنين  و الثلاثاء.

و تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية التي ستمتد من يوم الاثنين على  الساعة ال10 صباحا الى غاية غدا الثلاثاء على الساعة ال9 صباحا في تلمسان و  وهران و عين تيموشنت و مستغانم و الشلف و تيبازة.

كما ستشهد ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس و تيزي وزو و بجاية و  جيجل و سكيكدة هبوب رياح قوية من يوم الاثنين عند منتصف النهار الى يوم  الثلاثاء على الساعة الثالثة مساء.

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و حسب نفس المصدر فان ولايات النعامة و سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت و  البيض و الاغواط و الجلفة و المسيلة و بسكرة  ستكون هي أيضا معنية بهبوب رياح  متوسطة تكون غربية الى جنوبية و تتراوح سرعتها ما بين 60 الى 70 كلم في الساعة  و قد تتجاوز محليا 80 كلم في الساعة.

أما صلاحية هذه النشرية بالنسبة لنفس الولايات فستمتد من يوم الاثنين  عند منتصف النهار الى الساعة السادسة من صبيحة يوم الثلاثاء حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 19:25
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هبوب رياح قوية نسبيا على العديد من ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 13:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرة   شارك

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