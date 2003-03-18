مخدرات-علاج: التكفل بأكثر من 17500 مدمن خلال سنة 2017

الجزائر - علم لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الادمان عليها أن أكثر من 17500 مدمن استفادوا من تكفل طبي و علاجي خلال سنة 2017 يمثل الثلث منهم فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 35 سنة.

و جاء في تقرير الديوان أن "مجموع 17567 مدمن على المخدرات منهم 6355 تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 35 سنة استفادوا من تكفل طبي و علاجي خلال سنة 2017".

و بخصوص الفئات العمرية للمدمنين الذين تم علاجهم, أشار التقرير الى علاج 6203 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 25 سنة و 527 أخرين تقل أعمارهم عن 15 سنة خلال نفس السنة.

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كما شمل التكفل بالمدمنين على المخدرات 16218 مستفيد من فحوصات خارجية فيما استفاد 1177 أخرون دخول ارادي الى المستشفى و 172 مدمن أرغموا على العلاج بموجب قرار عدالة, حسب ذات المصدر.

و من مجموع المدمنين المعالجين, اشار التقرير الى وجود 1782 امرأة (14ر10 بالمئة) و 15785 رجل (86ر89 بالمئة) و أنه من مجموع المدمنين المعالجين هناك 8067 من العمال ( 92ر45 بالمئة) و 7700 بطالين (83ر43 بالمئة) و 1800 طالب.