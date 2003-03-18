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مخدرات-علاج: التكفل بأكثر من 17500 مدمن خلال سنة 2017

  أدرج يـوم : السبت, 03 آذار/مارس 2018 17:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
مخدرات-علاج: التكفل بأكثر من 17500 مدمن خلال سنة 2017

الجزائر - علم لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و  الادمان عليها أن أكثر من 17500 مدمن استفادوا من تكفل طبي و علاجي خلال سنة  2017 يمثل الثلث منهم فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 35 سنة.

و جاء في تقرير الديوان أن "مجموع 17567 مدمن على المخدرات منهم 6355  تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 35 سنة استفادوا من تكفل طبي و علاجي خلال سنة  2017".

و بخصوص الفئات العمرية للمدمنين الذين تم علاجهم, أشار التقرير الى  علاج 6203 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 25 سنة و 527 أخرين تقل أعمارهم عن  15 سنة خلال نفس السنة.

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كما شمل التكفل بالمدمنين على المخدرات 16218 مستفيد من فحوصات خارجية  فيما استفاد 1177 أخرون دخول ارادي الى المستشفى و 172 مدمن أرغموا على العلاج  بموجب قرار عدالة, حسب ذات المصدر.

و من مجموع المدمنين المعالجين, اشار التقرير الى وجود 1782 امرأة  (14ر10 بالمئة) و 15785 رجل (86ر89 بالمئة) و أنه من مجموع المدمنين المعالجين  هناك 8067 من العمال ( 92ر45 بالمئة) و 7700 بطالين (83ر43 بالمئة) و 1800  طالب.

كلـمات مفتـاحيــة :
مخدرات-علاج: التكفل بأكثر من 17500 مدمن خلال سنة 2017
  أدرج يـوم : السبت, 03 آذار/مارس 2018 17:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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