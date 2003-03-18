حجز أكثر من 52 طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال 2017

الجزائر- تم خلال سنة 2017 حجز أكثر من 52 طنا من القنب الهندي بالجزائر منها ما يقارب 79 % بولايات غرب البلاد استنادا إلى حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.

و أوضح الديوان في تقريره استنادا إلى حصيلة لمصالح مكافحة المخدرات (الشرطة و الدرك الوطني و الجمارك) أنه "تم حجز مجموع 9ر52.609 كلغ من القنب الهندي خلال سنة 2017 بالجزائر منها 87ر78 % بمنطقة الغرب".

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و حسب مصدر مقرب من الديوان, فإن كمية القنب الهندي المحجوزة خلال 2017 تمثل انخفاضا بنسبة 77ر51% مقارنة بسنة 2016 و ذلك نتيجة التعزيز الأمني على مستوى الحدود مضيفا أنه بالرغم من هذا التراجع الا أن الكميات المحجوزة تبقى "جد عالية".

و أشار التقرير إلى أن 50ر17% من الكميات المحجوزة تم تسجيلها بمنطقة جنوب البلاد و 94ر1% بمنطقة الشرق و 69ر1% فقط بوسط البلاد.

و بخصوص المخدرات الصلبة, فإن كميات الكوكايين المحجوزة بالجزائر سجلت تراجعا كبيرا حيث انخفضت من 59.099,41 غرام في سنة 2016 الى 6.279,40 غرام في سنة 2017 اي بنسبة 37ر89 بالمئة, حسب ذات المصدر.

و في المقابل, ارتفعت كميات الهيروين المحجوزة من 1.403,82 غرام الى 2.120,96 غرام خلال نفس الفترة المرجعية (+51,08%).

من جهة أخرى, أشار التقرير الى حجز 1.201.792 قرص من المؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها سنة 2017 اي بارتفاع نسبته 12,07 بالمئة.

= تورط أكثر من 42400 شخص في قضايا مخدرات =

وكشفت الارقام التي قدمتها المصالح المختصة عن تورط 42432 شخص في قضايا مرتبطة بالمخدرات وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 81ر12 بالمئة منهم 274 أجانب, حسب نفس الحصيلة التي أشارت وجود 642 شخصا في حالة فرار.

كما أشارت معطيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها الى ان من بين الاشخاص المتورطين, فان 8622 هم من مهربي المخدرات و 22929 شخص من مستهلكي القنب الهندي و 4903 من تجار الأقراص المهلوسة و 5625 شخص أخرين من مستهلكيها.

و فيما يتعلق بالإتجار بالمخدرات الصلبة, فإنها تخص 148 تاجر و 47 مستهلك كوكايين و 44 مستهلك الهيرويين.

أما بخصوص القضايا المعالجة, فقد سجلت حصيلة الديوان 32952 قضية سنة 2017 مقابل 30113 قضية سنة 2016 اي بارتفاع بنسبة 43ر9 بالمئة.

و من مجموع هذه القضايا المعالجة, فان 8072 منها تتعلق بالإتجار بالمخدرات و 24858 تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات و 22 قضية مرتبطة بزراعة القنب الهندي, حسب نفس المصدر.