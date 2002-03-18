حوادث مرور: تسجيل 1.882 وفاة و 69.754 جريح خلال سنة 2017

الجزائر- سجلت الحصيلة السنوية لعام 2017 لمصالح الحماية المدنية 1.882 قتيلا و 69.754 جريحا في 57.328 حادث مرور استلزم 107.136 تدخلا، مشيرة إلى أن الفترة الصيفية سجلت أعلى نسبة من الوفيات.

وأوضحت الحصيلة أن شهر أوت من نفس السنة شهد 6.095 حادثا مروريا توفي على اثره 215 شخصا وجرح 8.133، في حين سجل شهر يوليو 202 وفاة و 8.662 جريحا في 6.641 حادث مروري بينما كان شهر فبراير الأقل دموية ب 97 قتيلا في 3.267 حادثا.

وأضافت الحماية المدنية في حصيلتها أن سنة 2017 عرفت 57.328 حادثا مروريا سجلت فيه 1.882 قتيلا و 69.754 جريحا.

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أما بخصوص الحوادث المرورية حسب نوع الطريق فأشار المصدر ذاته إلى أن أكبر عدد قد سجل على مستوى الطرق الوطنية ب 34ر45 بالمئة متبوعة بالطرق البلدية ب 23ر17 بالمئة ثم الطرق الولائية ب 40ر13 بالمئة.

وأكدت الحماية المدنية أن ولاية المسيلة هي الأولى من ناحية عدد الوفيات ب 95 حالة متبوعة بالجزائر العاصمة (81) ثم الجلفة (76) وتليها عين الدفلى (75) في حين سجل أدنى معدل بولايات تندوف (7) وسوق أهراس (9).

وكان المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات قد أشار في تقرير نشره نهاية يناير إلى تسجيل 25.038 حادث مرور خلال سنة 2017 مما تسبب في وفاة 3.639 شخصا أي بانخفاض 84ر8 بالمئة مقارنة بسنة 2016.

كما أوضح ذات التقرير أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات من 44.007 عام 2016 إلى 36.287 خلال 2017.