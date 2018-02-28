التزام الجزائر بتقديم الدعم لتحقيق التضامن العربي وحماية الطفل والمرأة

تونس- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية اليوم الأربعاء بتونس على مواصلة التزام الجزائر بتقديم الدعم لتحقيق تضامن عربي بين الشعوب والحكومات والدفاع عن المبادرات الرامية لحماية الطفل والمرأة.

وخلال كلمة ألقتها السيدة دالية بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري حول "الانتماء والهوية القانونية" أن الجزائر "ملتزمة دائما بكل المواثيق الدولية وستظل تعمل ضمن الأطر الإقليمية والدولية، وخاصة الجامعة العربية لتقديم كل الدعم والعون ضمن قيم التضامن العربي بين الشعوب والحكومات والدفاع عن كل المبادرات الرامية لحماية الطفل والمرأة من أجل الأمن والرفاهية الاجتماعية ضمن مجتمعات يسودها القانون والعدالة الاجتماعية".

وأبرزت أن "تجربة الجزائر المبنية على ثقافة السلم والمصالحة واحترام حق الشعوب في التنمية والرفاهية والمرافعة عبر كل المنابر الإقليمية والدولية لصالح القضايا الإنسانية نابع من قيم ثورة نوفمبر والمبادئ الإنسانية السامية لتحقيق كرامة الإنسان".

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كما أكدت أن الجزائر "تكرس جهودها في التعاون الدولي مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كضمان وحيد لعدالة إنسانية تكفل حقوق الدول والشعوب السياسية والثقافية وبناء علاقة متوازنة بينها".

كما شددت السيدة الدالية على ضرورة "وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية المناسبة لحماية وترقية الناشئة وإعدادها على القيم الوطنية والمبادئ الإنسانية وتدريبها على الحوار والديمقراطية وممارسة الحقوق وتدعيم المرأة وتمكينها من كل الأدوات المعرفية والقانونية للعب دورها مناصفة مع الرجل لبناء مجتمعات خالية من التمييز والعنف".

كما أشارت الوزيرة إلى أن "الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة التي تشهدها المنطقة العربية ألقت بظلالها على النسيج الاجتماعي وخلخلت الروابط الأسرية بفعل العولمة وانتشار وسائط التواصل الاجتماعي على نطاق واسع دون تهيئة الأرضيات الوطنية".

وأمام هذا الوضع الذي "تحركه مصالح اقتصادية وسياسية للقوى الكبرى وتقاطعاتها" --تضيف الوزيرة-- "أنتج واقعا سياسيا واجتماعيا يصعب التعامل معه في غياب رؤية عربية موحدة، خاصة ملف اللاجئين من سوريا واليمن والعراق واثر ذلك على دول الجوار".

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وبالمناسبة، جددت السيدة دالية التأكيد على "المواقف الثابتة للجزائر، سيما ما تعلق بالدفاع عن القضايا العادلة وحقوق الإنسان"ي مبرزة أن المقاربة الدبلوماسية الجزائرية "أضحت نموذجا لحل النزاعات و حلحلة التشنجات عبر مقاربة احترام سيادة الدول وخصوصيتها وعدم التدخل الخارجي وتفضيل الحوار أسلوبا والمصالحة بين أبناء الوطن".

كما تطرقت الوزيرة في هذا الصدد إلى "الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن دور الجزائر على الصعيد الدولي في معالجة مسألة اللاجئين ومساعيها في مجال تنسيق الجهود من أجل توفير المساعدات والظروف الملائمة لهؤلاء وبخاصة النساء والأطفال".

وذكرت الوزيرة بالمنظومة القانونية الوطنية الرامية إلى حماية الطفل و المرأة، مشيرة إلى المساعي المبذولة من أجل تكييف هذه المنظومة مع المواثيق و المعاهدات الدولية، فضلا عن إنشاء هيئات تسهر على تجسيد هذه الحماية وترقيتها.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تنفيذ إعلان الشارقة الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي يندرج أيضا في إطار الحملة العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والممارسات الأفضل لحماية الأطفال من انعدام الجنسية والتمسك بحقوقهم في الهوية القانونية والحياة الأسرية، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية والانتماء ودعم وتعزيز تدابير الحماية للأشخاص عديمي الجنسية ووضع حلول ملموسة للحد من انعدام الجنسية.