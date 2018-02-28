عماد  "سفير شرفي" للجزائر بفرنسا ليوم واحد 

باريس - عُيّن يوم الثلاثاء عماد شيالي، الطفل الجزائري الذي أثر في الفرنسيين وأشعل وسائل التواصل الاجتماعي بإعطائه لدرس في الأمل والعزيمة على مواجهة مرض نادر، وهي رغبة قد تحققت.

ويتذكر الجميع ذلك "الرجل الصغير" الذي أغرى المشاهدين الفرنسيين وحتى الجزائريين بذكائه الحاذق وبلاغته الفطرية وسهولة تعامله مع وسائل الاعلام، وهو الذي جاء للعلاج بشكل مستعجل في فرنسا في سن الثلاث سنوات ونصف.

وصرح الطفل قائلا "أشعر بتحسن في صحتي بفضل الله ثم بفضل تكفل الدولة الجزائرية"، وهذا عند وصوله لسفارة الجزائر بفرنسا "لاستلام مهامه" حتى وإن لم يكن قد تلقى في الوقت الحالي وفي حداثة سنه (10 سنوات) أي تعليم في الديبلوماسية، فهي مهنة يتمنى الالتحاق بها في سن الرشد.

وأضاف أمام جمع بقي مبهورا بإمكاناته "أشكر الله على أن وهبني هذه القوة. إن هذا المرض بالنسبة لي هو اختبار للنجاح في الحياة".

كما أدهش عماد مستخدمي السفارة بتصريحاته وسهولة تعامله مع الأسئلة والأجوبة، وهو الذي يعاني من "انقلاب موضعي تام للقلب"، وهي وجود الأعضاء الداخلية في موضع منقلب، يكون القلب فيها على اليمين وباقي الأعضاء على اليسار، مع انسداد الكليتين، وهو ورم في الأمعاء، بحيث كان قد تعرض إلى جلطة دماغية.

وأردف عماد بمزاحه الذي لا يفارقه: "أشكر أبي على منحه لي أحد الكليتين.

فبهذا تمكنت من التخلص من ألة تصفية الكلى التي كنت أشحن بها جسمي مثل بطارية الهاتف الذكي" فقط ليؤكد، كما أوضحه من قبل أبيه، على أن "هذا المرض ليس في النهاية شيئا سيئا".

ويقول الأب في هذا الصدد إن "هذا المرض قد أعطانا مزيتين مزدوجتين: العزيمة في مواجهة مشكل صحي خطير والأمل في الحياة وعدم الاستسلام"، ملتزما بالتواضع أمام القوة الاستثنائية لنجله الذي يريد بأي ثمن كان مساعدة الناس بينما هو بذاته في حاجة إلى هذه المساعدة.

وأكد والده على أن "مرضه لم يعق اطلاقا العائلة. بل بالعكس، فقد عاد عليها بالسعادة والطمأنينة".

واجتمع عماد بعد استلامه لمكتب سعادة السفير، السيد عبد القادر مسدوة، بكل الطاقم العامل بالسفارة لإعطائهم "تعليمات" سريعة تلقوها بأيادٍ رحبة.

بينما تتمثل الأمنية الثانية لعماد في لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقد أعلمه السفير، السيد عبد القادر مسدوة بأن رسالته قد وصلت وقد منح الرئيس موافقته على ذلك.

وقد رافق الحفل مجمع كوندور الذي أهدى لعماد حاسوبا لوحياً وهاتفا ذكيا. ولم تتوقف شهرته عند هذا الحد. فقد استدعاه الدولي الجزائري رياض محرز لمدينة ليستر، ومدافع جوفنتوس مهدي بن عطية وسيزوره عن قريب ياسين براهيمي.