القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عماد  "سفير شرفي" للجزائر بفرنسا ليوم واحد 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2018 10:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 36 مرات
عماد  &quot;سفير شرفي&quot; للجزائر بفرنسا ليوم واحد 

باريس - عُيّن يوم الثلاثاء عماد شيالي، الطفل  الجزائري الذي أثر في الفرنسيين وأشعل وسائل التواصل الاجتماعي بإعطائه لدرس  في الأمل والعزيمة على مواجهة مرض نادر، وهي رغبة قد تحققت.

ويتذكر الجميع ذلك "الرجل الصغير" الذي أغرى المشاهدين الفرنسيين وحتى  الجزائريين بذكائه الحاذق وبلاغته الفطرية وسهولة تعامله مع وسائل الاعلام،  وهو الذي جاء للعلاج بشكل مستعجل في فرنسا في سن الثلاث سنوات ونصف.

وصرح الطفل قائلا "أشعر بتحسن في صحتي بفضل الله ثم بفضل تكفل الدولة  الجزائرية"، وهذا عند وصوله لسفارة الجزائر بفرنسا "لاستلام مهامه" حتى وإن لم  يكن قد تلقى في الوقت الحالي وفي حداثة سنه (10 سنوات) أي تعليم في الديبلوماسية، فهي مهنة يتمنى الالتحاق بها في سن الرشد.

وأضاف أمام جمع بقي مبهورا بإمكاناته "أشكر الله على أن وهبني هذه القوة. إن هذا المرض بالنسبة لي هو اختبار للنجاح في الحياة".

كما أدهش عماد مستخدمي السفارة بتصريحاته وسهولة تعامله مع الأسئلة والأجوبة،  وهو الذي يعاني من "انقلاب موضعي تام للقلب"، وهي وجود الأعضاء الداخلية في  موضع منقلب، يكون القلب فيها على اليمين وباقي الأعضاء على اليسار، مع انسداد  الكليتين، وهو ورم في الأمعاء، بحيث كان قد تعرض إلى جلطة دماغية.

وأردف عماد بمزاحه الذي لا يفارقه: "أشكر أبي على منحه لي أحد الكليتين. 

فبهذا تمكنت من التخلص من ألة تصفية الكلى التي كنت أشحن بها جسمي مثل بطارية  الهاتف الذكي" فقط ليؤكد، كما أوضحه من قبل أبيه، على أن "هذا المرض ليس في  النهاية شيئا سيئا".

ويقول الأب في هذا الصدد إن "هذا المرض قد أعطانا مزيتين مزدوجتين: العزيمة  في مواجهة مشكل صحي خطير والأمل في الحياة وعدم الاستسلام"،  ملتزما بالتواضع  أمام القوة الاستثنائية لنجله الذي يريد بأي ثمن كان مساعدة الناس بينما هو  بذاته في حاجة إلى هذه المساعدة.

وأكد والده على أن "مرضه لم يعق اطلاقا العائلة. بل بالعكس، فقد عاد عليها  بالسعادة والطمأنينة".

واجتمع عماد بعد استلامه لمكتب سعادة السفير، السيد عبد القادر مسدوة، بكل  الطاقم العامل بالسفارة لإعطائهم "تعليمات" سريعة تلقوها بأيادٍ رحبة.

بينما تتمثل الأمنية الثانية لعماد في لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز  بوتفليقة. وقد أعلمه السفير، السيد عبد القادر مسدوة بأن رسالته قد وصلت وقد  منح الرئيس موافقته على ذلك.

وقد رافق الحفل مجمع كوندور الذي أهدى لعماد حاسوبا لوحياً وهاتفا ذكيا. ولم  تتوقف شهرته عند هذا الحد. فقد استدعاه الدولي الجزائري رياض محرز لمدينة  ليستر، ومدافع جوفنتوس مهدي بن عطية وسيزوره عن قريب ياسين براهيمي.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2018 19:26
كلـمات مفتـاحيــة :
عماد  "سفير شرفي" للجزائر بفرنسا ليوم واحد 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2018 10:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 36 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.28

وقود: ارتفاع استهلاك البنزين العادي وبدون رصاص خلال 2017

18.02.28

الصحراء الغربية: الجزائر تدعو إلى إدراج عنصر حقوق الإنسان في مهمة مينورسو

18.02.28

حقوق الإنسان: التطرق بجنيف إلى التقدم الذي حققته الجزائر

18.02.28

تجميد استيراد السلع تامة صنع من صنف "بسكويت" ابتداء من غد الخميس

18.02.28

التصدير نحو الاتحاد الأوروبي: إلزامية مراعاة الوضع "المنفصل" للصحراء الغربية

18.02.28

الجزائر-الولايات المتحدة: السعي لترقية التعاون خارج المحروقات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.26

الجزائر-تركيا: إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية

18.02.26

إعلامي مغربي يكشف عن استغلاله من قبل المخابرات للترويج لموقف المغرب من النزاع في الصحراء…

18.02.26

الجزائر تسجل تقدما في مجال حقوق الإنسان

18.02.26

الرئيس التركي يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد

18.02.26

الرئيس التركي يؤكد أن الجزائر تلعب دورا أساسيا في تحقيق الامن والاستقرار في  المنطقة 

18.02.26

أدرار: توفير كل الظروف الملائمة لترقية الخدمات وتطوير المرفق الصحي