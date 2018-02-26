القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القبض على محتالة ادعت أنها موظفة بإدارة عمومية لسرقة ضحاياها

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 شباط/فبراير 2018 16:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
القبض على محتالة ادعت أنها موظفة بإدارة عمومية لسرقة ضحاياها

الجزائر- أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر سيدة تورطت في قضية نصب واحتيال تمكنت من خلالها من سلب 5 ضحايا أزيد من 400 مليون سنتيم بعد أن أوهمتهم أنها موظفة في إحدى المصالح الإدارية العمومية ، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لهذا الجهاز.

و أوضح البيان أن المشتبه فيها تورطت في قضية  انتحال وظائف وأسماء وإساءة استعمالها بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و قد تم توقيفها بعد ان تمكنت من النصب على (05) ضحايا و سلبت منهم أكثر من (400) مليون سنتيم، موهمة إياهم أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية.

و تم الإيقاع بالسيدة من قبل  مصالح أمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد بعد ترسيم شكوى من قبل ضحية تعرضت للنصب و الاحتيال من قبل امرأة ادعت أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية، حيث قامت الضحية بتسليمها مبلغ مالي قدره (157) مليون سنتيم مقابل دفع قيمة إيجار محل والدها المتوفى إلا أن المشتبه فيها قامت بأخذ المبلغ ولم تقم بتسديده، كما أنها لم تسلم أية وثيقة للضحية.

اقرأ أيضا: بومرداس: تفكيك شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات و تزوير الوثائق

وحتى تطمئن الضحية قامت المشتبه فيها بتقديمها لشخص يعمل على مستوى نفس المصلحة الإدارية، قام باستقبالها في مكتبه وطمأنها بخصوص ملفها، بعد التحري بخصوص القضية، تبيت لمصالح الأمن أن المشتبه فيها ليست موظفة بذات المصلحة، كما أنها تتردد هناك فقط للنصب و الاحتيال على المواطنين.

و بعد التأكد من هويتها  قامت عناصر الشرطة بضرب موعد معها على مستوى ساحة البريد المركزي، بعد أن قامت الضحية بالاتصال بها هاتفيا، ليتم توقيفها، حيث كانت على متن سيارة، حولت على إثرها إلى المصلحة الأمنية للتحقيق معها فيما سمح تفتيش المركبة بالعثور على كيس بلاستيكي يحتوي على عدّة ملفات ووثائق  إدارية، تم الاتصال بأصحابها، ليتبين بعد ذلك أنهم ضحايا آخرون بلغ عددهم أربعة، نصبت عليهم في مبالغ مالية فاقت الـ(400) مليون سنتيم.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم عرض المشتبه فيها أمام  وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعها الحبس المؤقت، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
القبض على محتالة ادعت أنها موظفة بإدارة عمومية لسرقة ضحاياها
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 شباط/فبراير 2018 16:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.26

إجماع على تجديد الخطط لإنجاح العمل السلمي لصالح القضية الصحراوية

18.02.26

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018: الجزائر تريد رياضيين نظيفين لا يتناولون المنشطات

18.02.26

سكن: استلام مرتقب لأزيد من 714 ألف وحدة خلال 2018 و 2019

18.02.26

مهرجان الفيلم الأمازيغية: ايزمولن ن لقرارن، مركز من مرجعيات الهوية لمنطقة القرارة

18.02.26

ضمان "ظروف مثلى" لصالح تعميم "ناجح" لتعليم اللغة الأمازيغية

18.02.26

الفنانة فريدة صابونجي تستعيد تدريجيا عافيتها بعد أزمة صحية حادة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

18.02.20

الصحراء الغربية: حراك دبلوماسي مكثف للدفع بالمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع

18.02.19

وزيرة التربية الوطنية تجتمع بممثلي التكتل النقابي للقطاع لمناقشة المطالب المطروحة

18.02.24

رسالة رئيس الـجمهورية بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تأميم…

18.02.19

إحصاء أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

18.02.19

الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في…