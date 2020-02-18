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العنف ضد النساء: وزارة التضامن الوطني تتكفل ب1200 حالة

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 شباط/فبراير 2018 09:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرات
العنف ضد النساء: وزارة التضامن الوطني تتكفل ب1200 حالة

البويرة- كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية اليوم الأحد بالبويرة عن تكفل قطاعها بمجموع 1200 حالة عنف ضد المرأة على الصعيد  الوطني .

و أشارت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدت على هامش زيارتها إلى البويرة، حيث تفقدت مشاريع ومصالح تابعة لقطاعها أن "قاعدة المعطيات (الإحصائيات) المتعلقة بعدد النساء ضحايا العنف في بلدنا ستسمح لنا بوضع إستراتيجية ناجعة من أجل مكافحة هذه الظاهرة والتكفل بالحالات، مشيرة إلى أن الدولة تتكفل ب 1200 حالة عبر المركزين حيز الخدمة".

و أردفت السيدة الدالية بالقول "التكفل بهذه الحالات ال1200 مؤقت بحيث لدينا فرق وساطة تم تنصيبها على مستوى مديريات النشاط  الاجتماعي لمختلف  الولايات من أجل السعي لتقديم حلولا لبعض المشاكل الاجتماعية و الأسرية و كذا من أجل إدماج هؤلاء النساء في الحياة  المهنية و الاجتماعية".

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كما طمأنت الوزيرة أن الأرقام التي تم إعدادها تسمح لدائرتها الوزارية أيضا بمعرفة مختلف أنواع العنف  الممارس ضد النساء من أجل ايجاد السبل و الحلول لمعالجة هذا المشكل موضحة في هذا الصدد أن المركزين هما للتكفل و المتابعة والمرافقة وهما منفتحان على المجتمع.

و على صعيد أخر، أعلنت السيدة غنية الدالية خلال زيارتها عن تخصيص حصة  1700 قرض مصغر لولاية  البويرة في إطار برنامج 2018 و كذا غلاف مالي من أجل تكوين 400 شخص يرغبون في استحداث مؤسستهم المصغرة ضمن برنامج  للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر (أنجام).

و أفادت الوزيرة من جانب أخر أن قرابة 2 مليون شخص مصاب بأمراض مزمنة و شخص مسن سيستفيدون من إعانة من الدولة عبر الوطن موضحة في هذا الشأن أن قرابة 18000 شخص معنيون بهذه المنحة الجزافية في ولاية البويرة .

 

آخر تعديل على الإثنين, 26 شباط/فبراير 2018 10:14
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العنف ضد النساء: وزارة التضامن الوطني تتكفل ب1200 حالة
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 شباط/فبراير 2018 09:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرة   شارك

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