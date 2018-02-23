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الدعوة الى تعزيز وتفعيل النشاط الكشفي في مجال التكفل بانشغالات الطفولة والشباب  

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 شباط/فبراير 2018 16:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
الدعوة الى تعزيز وتفعيل النشاط الكشفي في مجال التكفل بانشغالات الطفولة والشباب  

الجزائر - دعا المشاركون في ختام أشغال المؤتمر ال7  لجمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة  الى"تعزيز وتفعيل النشاط الكشفي في مجال التكفل بانشغالات الطفولة والشباب من خلال اشراكهم في مختلف مجالات التنمية وفي بناء الوطن".

وأكد المشاركون في التوصيات التي توجت بها أشغال هذا المؤتمر الذي دام ثلاثة  أيام على ضرورة تعزيز التكوين في العمل الكشفي وتوجيه مختلف الانشطة الجوارية من أجل "ترسيخ تربية سليمة وفق ثوابت الامة لبناء مواطن صالح متشبع بمباديء  التازر والتضامن وحب الوطن". 

وشدد المشاركون في توصياتهم أيضا على ضرورة التفكير في "وضع اليات من أجل  ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم مزيدا من الاهتمام في أنشطة الجمعية وكذا  تشجيع وتوسيع العمل الكشفي السنوي في جميع هياكل ونشاطات الجمعية وتوسيع  تواجدها في مختلف ولايات الوطن".

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كما ركزوا على أهمية "تعزيز التراث الثقافي الامازيغي حفاظا على مكونات الهوية الوطنية مثمنين الخطوة الايجابية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بترسيم يناير عيدا وطنيا وذلك لترقية الثقافة الامازيغية في المجتمع" .

كما الحوا على وجوب "تعزيز الدعم المادي والمعنوي للجمعية وتفعيل الشراكة مع  كل الفاعلين وتعميم الانشطة الكشفية حتى تكون أكثر شمولية وفاعلية في المجتمع من خلال تعزيز العمل الجواري في الميدان في مختلف النشاطات الكشفية". 

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من جهة اخرى، أكدت التوصيات على وجوب "توسيع التعاون العربي والدولي في مجال العمل الكشفي" مع التمسك "بعهد شهداء الثورة التحريرية من خلال كتابة تاريخ ونضال الحركة الكشفية والحفاظ على الذاكرة الوطنية لتعزيز التواصل بين الاجيال الصاعدة".

وتم خلال أشغال المؤتمر الذي يحمل شعار "وفاء الشباب لرسالة الشهيد" تزكية  مصطفى سعدون قائدا عاما للجمعية خلفا لمسعود تواتي الذي عين رئيسا شرفيا الى جانب انتخاب أعضاء المجلس والمكتب الوطنيين للجمعية.

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الدعوة الى تعزيز وتفعيل النشاط الكشفي في مجال التكفل بانشغالات الطفولة والشباب  
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 شباط/فبراير 2018 16:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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