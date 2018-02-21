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بومرداس: تفكيك شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات و تزوير الوثائق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 19:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
بومرداس: تفكيك شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات و تزوير الوثائق

بومرداس- تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من تفكيك شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات و إعادة بيعها بعد تزوير وثائقها ، حسبما أفاد به يوم الأربعاء مصدر من مجموعة الدرك الوطني.

وأوضح الرائد بودرنة عبد المالك المكلف بخلية الاتصال بنفس المجموعة ل / وأج/ أنه تم الإطاحة بعناصر المجموعة الإجرامية على مستوى ولايات الوسط و شرق وغرب البلاد، مشيرا إلى أنهم كلهم مسبوقين قضائيا.

و مكنت عملية تفكيك هذه الشبكة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة من استرجاع خمسة سيارات سياحية مسروقة عبر ولايات مختلفة من الوطن.

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و تم تفكيك هذه الشبكة ووضع حد لنشاط عناصرها على مستوى ولايات الوسط و شرق و غرب البلاد إثر استغلال معلومات وردت لمصالح الدرك الوطني حول النشاط المشبوه لهذه المجموعة الإجرامية التي كل عناصرها مسبوقين قضائيا.

ويرتكز أسلوب النشاط الإجرامي لهذه العصابة - استنادا إلى نفس المصدر- على استنساخ مفاتيح السيارات المستهدفة بالسرقة يسبقها القيام بعملية ترصد لمالكيها لعدة أيام من أجل اختيار الفرصة المناسبة للقيام بعملية السرقة .

و بعد سرقة السيارة المعنية - يضيف الرائد بودرنة- تقوم هذه المجموعة الإجرامية بإعادة بيعها في السوق الموازية بعد تزوير أرقامها التسلسلية ووثائق أخرى ضرورية.

و سيتم تقديم عناصر هذه الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو غدا الخميس من أجل استكمال التحقيق و تقديمهم للمحاكمة.

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بومرداس: تفكيك شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات و تزوير الوثائق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 19:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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