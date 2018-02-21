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مؤتمر للوزراء المكلفين بالطفولة: عرض التجربة الجزائرية في مجال الرعاية والتكفل بالطفولة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 18:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
مؤتمر للوزراء المكلفين بالطفولة: عرض التجربة الجزائرية في مجال الرعاية والتكفل بالطفولة

الجزائر- يشارك الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة يومي الأربعاء والخميس بمدينة الرباط (المملكة المغربية)،  حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيد حمدي ممثلا لوزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، سيعرض في هذا اللقاء، التجربة الجزائرية في مجال الرعاية و التكفل بالطفولة.

وسيتم خلال هذا المؤتمر الذي يجري تحت شعار"نحو طفولة آمنة"، عرض وثيقة  رئيسة حول مظاهر العنف ضد الأطفال، وكذا تقرير مركز الأبحاث الإحصائية  والاقتصادية والاجتماعية عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون  الإسلامي إلى جانب تقديم كلمات وتقارير رؤساء وفود الدول الأعضاء والمنظمات  الإقليمية والدولية المشاركة.

وسيتم أيضا تقديم مشروع إطار عام حول حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف،  ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة ، و إنشاء  المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي وانتخاب أعضائه.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 19:01
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مؤتمر للوزراء المكلفين بالطفولة: عرض التجربة الجزائرية في مجال الرعاية والتكفل بالطفولة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 18:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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