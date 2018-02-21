مؤتمر للوزراء المكلفين بالطفولة: عرض التجربة الجزائرية في مجال الرعاية والتكفل بالطفولة

بنك الجزائر يدعو البنوك إلى المزيد من المرونة في التعامل مع المدخرين -

استدراك الدروس الضائعة أيام السبت و أمسية الثلاثاء من كل أسبوع -

الاستكشاف المنجمي: برنامج استثماري بـ 4ر9 مليار دينار خلال 10 سنوات -

بومرداس: تفكيك شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات و تزوير الوثائق -

كرة الريشة: الجزائر تطمح الى تنظيم بطولة عالمية للأواسط في 2019 او 2020 -

ورشة حول مكافحة التطرف العنيف بنيامي: الدعوة إلى وضع أرضية للرصد الإعلامي -

ملاحة جوية: التوقيع على عقد لاقتناء الأجهزة الخاصة بمركب المراقبة الجوية بتمنراست -

تطبيقات حديثة تعرض في الصالون المغاربي للهاتف النقال بالجزائر العاصمة -

فرقة البحارة تمتع الجمهور بأغاني تدعو إلى تعزيز الهوية و الوحدة الوطنية -

فرنسا-الجزائر: الرئيسان ماكرون و بوتفليقة بينهما حوارا دائم حول الوضع في الساحل ومالي -

الإشادة بدور الجزائر في تعزيز جهود السلم والامن في منطقة الساحل -

انطلاق العملية ال24 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر قبل شهر رمضان لفائدة قرابة 8000 عائلة -

الصالون المغاربي للهاتف النقال بالجزائر العاصمة -

نحو ادماج 22 ألف متعاقد في قطاع الصحة العمومية -

دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة: يوسف رقيقي يفوز بسباق المرحلة الثانية -

الإضراب في قطاع التربية: اجتماع تقييمي بعد العطلة المدرسية -

المجلس الإسلامي الأعلى يقترح استحداث هيئة تتولى ظاهرة الهجرة -

احتجاجات الريف بالمغرب: العفو الدولية تندد بمحاكمة متظاهرين -

العربية و الأمازيغية تجسدان اللغتين الأم في الجزائر بدون أي جدال -