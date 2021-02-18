حجز نحو 7 أطنان من القنب الهندي في 2017 (المديرية العامة للأمن الوطني)

الجزائر - كشفت حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني حول المتاجرة بالمخدرات يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن حجز نحو 7 أطنان من القنب الهندي خلال سنة 2017 مقابل 25 طنا في 2016 أي تراجع بأكثر من 19 طنا.

و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم اجمالا حجز 02ر963. 6 كلغ من القنب الهندي خلال سنة 2017 مقابل 03ر606 .25 كلغ في 2016 مما يمثل تراجع ب 01ر357 .19 كلغ (-72%).

و فيما يخص باقي أنواع المخدرات تم حجز كمية 70ر404 .2 غرام من الهيرويين خلال 2017 مقابل 1.413غرام في 2016 أي زيادة ب991 غرام في حين سجل انخفاض في كمية الكوكايين ب 50ر10624 غرام خلال سنة 2017 حيث تم حجز 50ر1332 غرام مقابل 11956 غرام في 2016.

و أضاف ذات المصدر أنه تم حجز كمية 672.515 قرص مهلوس أي زيادة ب 139.588 قرص مقارنة مع سنة 2016.

و كشف ذات المصدر عن معالجة 6.886 قضية متاجرة بالمخدرات مقابل 6.420 قضية في 2016 أي زيادة ب 25ر7% في عدد القضايا.

و بلغ عدد المتورطين في قضايا المخدرات في 2017 ما لا يقل عن 11.764 شخص مقابل 6.420 في 2016 أي زيادة ب 62ر5.% .