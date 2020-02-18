مكافحة الجريمة : توقيف 22 شخصا عبر عدة ولايات

الجزائر- قامت قوات الامن الوطني بتوقيف 22 شخصا عبر عدة ولايات من الوطن في قضايا تخص لاسيما حيازة المخدرات و المتاجرة بها, و كذا حجز كميات من المخدرات, حسبما ورد يوم الاثنين في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و حسب ذات المصدر, قامت قوات الأمن لولاية الجزائر مؤخرات بعمليات مداهمة لعدة احياء بالعاصمة اسفرت عن استرجاع 220 قرصا مهلوسا و كمية من الكيف المعالج و كذا اسلحة بيضاء بالإضافة الى توقيف 16 شخصا متورطا في جنح مختلفة.

و من جهتها, قامت قوات الامن لولاية تيبازة بتوقيف شخص مشتبه في تورطه في قضية متاجرة بالمهلوسات حيث تمكنت من استرجاع 1.138 قرصا مهلوسا, يضيف البيان.

و في ذات الولاية, قامت قوات الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية بتوقيف 4 اشخاص متورطين في حيازة 308 قرص مهلوس, اثر تلقي معلومات حول وجود جماعة أشخاص تتاجر بالمخدرات على مستوى المدخل الشرقي للولاية.

و قامت قوات الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس بعد الحصول على اذن بالتفتيش لمحل تجاري يوجد بوسط المدينة بتوقيف مشتبه فيه و حجز 270 قرصا مهلوسا, يضيف البيان.