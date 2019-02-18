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الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في القرعة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 16:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 51 مرات
الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في القرعة 

الجزائر - قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تخصيص حصة إضافية تتمثل في 2000  دفتر حج لفائدة المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 70 سنة فما فوق والذين شاركوا في قرعة الحج 10 مرات فأكثر دون أن يسعفهم الحظ في الفوز، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

 وفي هذا الصدد، تنهي الوزارة الى علم "كافة المواطنات والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل لقرعة الحج لسنة 2018 والبالغ سنهم سبعين (70) سنة فما فوق  وسجلوا عشر (10) مرات فأـكثر ولم يسعفهم الحظ في الفوز بالقرعة التي تم إجراؤها يوم السبت 10 فبراير 2018، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد قرر تخصيص حصة إضافية لفائدتهم تقدر بألفي (2000) دفتر حج، وهذا  بغية تلبية الطلبات المتعددة لهم واشتياقهم العميق لأداء هذه المناسك".

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وتعلم الوزارة كافة المواطنات والمواطنين المعنيين بهذه العملية أن القرعة الخاصة بهم ستجري يوم السبت 24 فبراير 2018 على مستوى مقرات الولايات القاطنين بها.

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آخر تعديل على الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 19:29
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الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في القرعة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 16:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 51 مرة   شارك

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