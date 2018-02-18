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إبرام اتفاق بين مجمع كوندور والهلال الأحمر الجزائري لمرافقة العمل الإنساني والتضامني

  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 13:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
إبرام اتفاق بين مجمع كوندور والهلال الأحمر الجزائري لمرافقة العمل الإنساني والتضامني

الجزائر- تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة, إبرام  اتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري ومجمع كوندور تقضي بمرافقة الهلال الاحمر  والمساهمة في تجسيد المشاريع التضامنية التي يقوم بها عبر الوطن لمساعدة  الفئات المعوزة.

و تم التوقيع على هذه الاتفاقية رئيسة الهلال الاحمر الجزائري, سعيدة بن  حبيلس و رئيس مجمع كوندور موسى بن حمادي المتخصصة في الصناعة الاكترونية.

وأوضحت السيدة بن حبيلس أن هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة سنتين قابلة  للتجديد تندرج في اطار سياسة الهلال الاحمر الجزائري الرامية الى "تحقيق  الاستقلال المالي" و اشراك وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على المساهمة في العمل  التضامني والانساني الذي "يجب أن لا يبقى على عاتق الدولة لوحدها".

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وأشارت بهذا الخصوص الى أنه باستثناء العمليات التضامنية الكبرى الموجهة  للدول الشقيقة والدول الافريقية الممولة من طرف خزينة الدولة, فان كل  المبادرات التي قام بها الهلال عبر الوطن, منذ 2014, لفائدة الشرائح المعوزة  "من تمويل المحسنين والشركات الاقتصادية المختلفة".

وأضافت في هذا السياق أن الهلال الاحمر استفاد من قطعة أرض بمساحة 600  متر مربع لانجاز مخزن لحفظ مختلف المساعدات الغذائية سيتكفل منتدى رؤساء  المؤسسات بتجهيزه بكافة اللوازم.

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إبرام اتفاق بين مجمع كوندور والهلال الأحمر الجزائري لمرافقة العمل الإنساني والتضامني
  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 13:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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