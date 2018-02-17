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تحرير فتاة قاصر من مختطفيها بتيزي وزو وحجز كميات من المخدرات والاقراص المهلوسة بغرب البلاد    

  أدرج يـوم : السبت, 17 شباط/فبراير 2018 12:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تمكنت قوات الامن الوطني من تحرير فتاة قاصر  بولاية تيزي وزو من قبضة مختطفيها وكذا حجز كميات من المخدرات والاقراص  المهلوسة بكل من ولايتي تلمسان ومستغانم، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للامن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن شرطة ولاية تيزي وزو "تمكنت من تحرير فتاة قاصر من قبضة مختطفيها، من إحدى الشقق بدائرة واضية بتيزي وزوي مع توقيف مختطفيها".

وتعود وقائع هذه القضية الى الايام القليلة الماضية أين تلقت مصالح أمن دائرة واضية شكوى من قبل أخت الضحية تطلب النجدة من قوات الشرطة لتحرير اختها من خاطفيها، حيث تم على الفور تم تشكيل فوج بحث وتحري من قوات الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية للأمن الدائرة وفق خطة عمل محكمة.

وتمكن هذا الفوج "بعد حوالي نصف ساعة من التحريات من تحديد موقع الشقة التي توجد بها الفتاة وكذا تحديد هوية صاحبها، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بتفتيش المسكن، حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و تحرير الضحية".

وبعد استكمال التحقيقات تم إعداد ملفات جزائية ضد المشتبه فيهما وتقديمهما امام الجهات القضائية المختصة.

وبولاية تلمسان فقد تمكنت قوات الشرطة من حجز أزيد من 1,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، مع توقيف مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر.

كما نجحت من جهتها مصالح أمن ولاية مستغانم مؤخرا في "ضبط وحجز كمية من  مادة الكوكايين و 30 قرصا من المهلوسات، مع توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والثالث من العمر.

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تحرير فتاة قاصر من مختطفيها بتيزي وزو وحجز كميات من المخدرات والاقراص المهلوسة بغرب البلاد    
  أدرج يـوم : السبت, 17 شباط/فبراير 2018 12:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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