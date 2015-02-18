حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 247 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

وأوضح نفس المصدر أن حوادث المرور عرفت انخفاضا, قدر بـ(12) حادث مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الاسبوع الماضي, شهدت ارتفاعا في عدد الجرحى بحالتين, فيما سجلت انخفاضا في الوفيات و المقدرة بـ(07).
وتفيد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة أزيد من 95 %, أضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.
وحفاظا على سلامة الجميع, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة, دون تغاضي المراقبة الدورية للمركبة, لاسيما مع سوء الأحوال الجوية خلال هذه الأيام في بعض مناطق الوطن.
كما تعلم المديرية العامة للأمن الوطني أنها تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.