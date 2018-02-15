الطارف: إحصاء أكثر من 60 ألف طائر مهاجر -

اضراب قطاع التربية: سيتم تجنيد جميع موارد القطاع من أجل تدارك التأخر -

مساهل يتحادث ببرلين مع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية -

وفاة الأمير الدنماركي هنريك: بن صالح يوقع على سجل التعازي بسفارة الدنمارك بالجزائر -

عدل 2 : انطلاق مرحلة جديدة لدفع الشطر الثاني ابتداء من 18 فبراير -

نظام رخص الاستيراد سمح بتوفير 4ر5 مليار دولار خلال العامين الماضيين -

أغلب الشباب يستقون معارفهم الدينية من الأنترنت و الفضائيات -

انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا لجنوب افريقيا -

برنامج عدل 2 : التوقيع على اتفاقية تسمح للمكتتبين بتسديد مستحقات السكن عن بعد -

برمجة مستشفى جديد ببوقطب بولاية البيض غير وارد في الوقت الراهن -

صناعة الزفت: مصفاتي حاسي مسعود وتيارت ستدعمان الطاقة الانتاجية الوطنية ب180 ألف طن سنويا -

رابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل : إصدار مرتقب لدليل حول المصطلحات والأمن الفكري -

عرض فيلم معركة الجزائر بلندن -

إمضاء اتفاقية شراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى و مركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية و الثقافية -

اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية: أزيد من 5000 مشارك بموعد شرشال -

الأمم المتحدة : أكثر من 10 آلاف قتيل ومصاب مدني جراء النزاع المسلح في أفغانستان -

محاربة الهجرة غير الشرعية مسؤولية الجميع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية -

عدل 2: الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل -

ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم: الخضر يتراجعون بثلاثة مراكز الى المرتبة ال60 -