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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين  بجروح خلال 24 ساعة الاخيرة   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 12:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين  بجروح خلال 24 ساعة الاخيرة   

الجزائر - لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5 حوادث مرور تم تسجيلها خلال 24 ساعة الاخيرة، حسب ما أوردته اليوم الاربعاء مصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البليدة بوفاة شخص وإصابة 13 آخرين بجروح على إثر حادثي مرور.

وبولاية الجزائر قامت وحداث الحماية المدنية خلال نفس الفترة بتحويل جثة  شخص يبلغ من العمر 45 سنة توفى جراء تسربات غاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز  سخان الماء في حين تم انقاذ 9 اشخاص اختنقوا بغاز احادي اكسيد الكربون عبر  ولايات الجزائري النعامة ي ميلة .

ومن جانب آخر تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر على إثر  إنهيار جزئي لسقف منزل متكون من طابقيني بشارع عبد القادر مجال بالقصبة، تسبب  في جرح 5 أشخاص يتم إسعافهم  في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا.

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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين  بجروح خلال 24 ساعة الاخيرة   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 12:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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