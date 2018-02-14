احداث الندوب وتشويه الذات لدى الشباب، مؤشرات لبوادر أعمال عنف

الجزائر - أكدت نتائج دراسة حول موضوع " العنف و الشباب بولاية الجزائر" أن قيام الشباب بإحداث ندوب في اجسامهم و تشويه ذواتهم يجب اعتبارها بمثابة نداءات استغاثة من شانها ان تؤدي الى أعمال عنف.

وأكد البروفيسور رشيد بلحاجي رئيس الوحدة الطبية-القضائية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة في تصريح لواج أن "أن قيام الشباب بإحداث ندوب في اجسامهم و تشويه ذواتهم يجب اعتبارها بمثابة نداءات استغاثة مما يتطلب فتح حوار مع هؤلاء الشباب اليائسين".

وأضاف المتدخل ان هؤلاء الشباب الذين يقومون بتشويه أجسادهم و يمارسون العنف عليها يشكلون "خطرا كبيرا" و قد يرتكبون أعمالا "عنيفة جدا" لأنهم "فقدوا القدرة على تقدير الذات".

وأوضح البروفيسور بلحاج أن "الخطورة تزيد اذا كان محيط الشاب سيئا" مضيفا أن هذه الدراسة أظهرت أن "الشباب مرتكبي أعمال العنف بالعاصمة لم يعودوا يستخدمون سكاكين صغيرة أو مطواة بل وسائل أكثر خطورة قد تسبب الموت او جروح خطيرة (السيوف و بنادق الرمح أو مسدس اشارة الاستغاثة...).

كما أشار مستندا على نتائج هذه الدراسةي الى أن "العنف عند الشاب يبدأ بعنف لفظي +سب وشتم و عبارات نابية+ و اذا لم يتم وضع حد لهذا العنف اللفظي من خلال تربية الاسرة و المدرسة فان هذا الشاب سيتورط لا محالة في العنف الجسدي ضد نفسه (تهذيب الذات أو الانتحار) أو ضد الأخرين".

وأكد في هذا الصدد ان "احترام الذات يظل الضامن الوحيد و الحقيقي بالنسبة للشاب حتى يتمكن من مواجهة صعوبات الحياة و مساعدته على الابتعاد عن ويلات العنف".

وتشير ذات الدراسة الى وجود مسائل اخرى مرتبطة بالوشم و احداث الثقوب و الاقراط وحمل السلاح و هي مؤشرات تشير الى "اشخاص عنيفين و خطيرين". و اذا تبنى الشاب سلوك تشويه الجسم اضافة الى الشتم و السب "فانه سيكون لامحالة من مرتكبي اعمال العنف".