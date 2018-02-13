مقتل عامل بالأشغال العمومية و جرح اثنين آخرين دهستهم مركبة بالطريق السيار شرق- غرب

تلمسان- لقي عامل بقطاع الأشغال العمومية مصرعه و جرح اثنان آخران يوم الثلاثاء بتلمسان بعد أن دهستهم مركبة بالطريق السيار شرق-غرب، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على بعد 5 كلم من محطة الخدمات الزيانيين الواقعة بالطريق شرق-غرب عندما قام سائق مركبة تحمل ترقيم ولاية غليزان بدهس العمال الثلاثة (37 و 39 سنة) الذين كانوا يقومون بتنظيف الطريق، وفق ما صرحت به ل/وأج المكلفة بالإعلام بذات المصالح النقيب جميلة عبودي.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بنقل الجريحين إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي لتلمسان وجثة العامل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة الاستشفائية.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا مع سائق المركبة حول ملابسات الحادث، كما أشير إليه.