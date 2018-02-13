أمن ولاية الشلف ينظم عملية تضامنية واسعة النطاق لفائدة المشرّدين

الشلف - نظّمت مصالح أمن ولاية الشلف ليلة الاثنين هبّة تضامنية واسعة النطاق مسّت عددا معتبرا من الأشخاص بدون مأوى وكذا الرعايا الأفارقة المتواجدون عند مدخل المدينة حسبما لوحظ.

وحسب المكلف بالاتصال بمصالح أمن الولاية الملازم أول, شريف عنقود, فإن هذه المبادرة تأتي "عملا بتوجيهات المديرية العامة وتجسيدا لمبادئ الشرطة الجوارية والتضامن الانساني" حيث تضمنت العملية تقديم وجبات ساخنة وأغطية للأشخاص بدون مأوى فضلا عن إجراء لهم فحوصات طبية "خصوصا في هذه الظروف المناخية القاسية" كما أضاف ذات المتحدّث.

وعبر أحياء مدينة الشلف على غرار الزبوج, الشارة, وسط المدينة, محطة سيارات الأجرة تمكّنت عناصر الأمن المرفقة بأطباء وكذا ممثلين عن مديرية النشاط الاجتماعي من التواصل مع عديد الأشخاص بدون مأوى والكشف عن حالتهم الصحية فضلا عن اقناعهم بالقدوم إلى أحد المراكز التابعة لذات المديرية (النشاط الاجتماعي) وهذا سعيا للتكفل الأفضل بهم.

من جانبهم استحسن عديد المواطنين المحليين الذي التقتهم وأج وسط المدينة هذه الالتفاتة التضامنية من طرف مصالح الأمن حيث قال قويدر بهذا الخصوص "شيء جميل أن ترى الشرطة الجزائرية وبعد مساهمتها في استتباب الأمن عبر ربوع الولاية تسعى لتكريس مبدأ الشرطة الجوارية ودعم العمل الانسانية التضامنية".

كما قامت الوحدات الأمنية بزيارة الرعايا الأفارقة المتواجدين عند مدخل مدينة الشلف أين تم تقديم لهم عدد من الأغطية وملابس الأطفال بالإضافة إلى بعض الفحوصات وكذا توزيع وجبات ساخنة وهو ما جعلهم يعبرون عن فرحهم بهذه الالتفاتة خاصة بالنسبة للأطفال الذين أضفوا على العملية مشاهد مميزة برقصاتهم والتقاط صور تذكارية رفقة رجال الأمن في مشهد انساني تضامني يجسد مبدأ الشرطة الجوارية.