حوادث المرور: وفاة 23 شخصا وإصابة أزيد من 1000 آخرين بجروح خلال أسبوع 

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البويرة بوفاة 5 أشخاص وجرح 35 آخرين على إثر وقوع 28 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب 881 تدخل سمح بإخماد 518 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - لقي 23 شخصا حتفهم وأصيب 1014 آخرون بجروح في 895 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و 10 فبراير الجاري، حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.
وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البويرة بوفاة 5 أشخاص وجرح 35 آخرين على إثر وقوع 28 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب 881 تدخل سمح بإخماد 518 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.