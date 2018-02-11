البليدة : الثلوج تسبب في غلق طرق وطنية و تسجيل حالة وفاة اختناقا بالغاز

البليدة - تسببت الثلوج المتهاطلة على مرتفعات ولاية البليدة نهاية الأسبوع في غلق العديد من الطرق الوطنية و صعوبة في المسلك بأخرى إلى جانب تسجيل حالة وفاة لامرأة اختناقا بالغاز, حسبما علم يوم الأحد من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فقد خلفت موجة الثلوج المتهاطلة على الولاية نهاية الأسبوع الفارط في غلق كل من الطريقين الوطنيين رقم 64 الرابط بين مقرونات و العيساوية على مستوى بلدية حمام ملوان و الطريق رقم 37 أ الرابط بين بوعينان تاباينت اتجاه الشريعة.

كما شهدت كل من الطرق الوطنية رقم 8 الرابط بين تاشت و صوحان و 37 الرابط بين البليدة و الشريعة و رقم 1 الرابط بين شفة و المدية صعوبة في المسلك سيما بالنسبة لهذا الأخير عند مدخل الحمدانية بولاية المدية.

من جهة أخرى تدخل أعوان الحماية المدنية لدائرة الأربعاء بحي "بن دالي علي" بذات البلدية من أجل نقل جثة امرأة (33 سنة) وجدت متوفاة داخل حمام منزلها بعد تعرضها للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من سخان الحمام.

وأوصت خلية الاتصال و الاعلام بمديرية الحماية المدنية في ظل الانخفاض المحسوس لدرجات الحرارة كافة المواطنين على تفادي الغلق الكلي لمنافذ التهوية و الحرص على تهوية المنزل بصفة دورية لمدة قصيرة و مراقبة سخانات الماء و المدافئ و التعرف على أماكن التسربات و محاولة إصلاحها و صيانتها من طرف مختص.