تكوين مهني : توفير أزيد من 14.000 منصب بيداغوجي جديد لدورة فبرايرالجاري بولاية الجزائر

الجزائر - تم تخصيص أزيد من 14.000 منصب بيداغوجي جديد موزع عبر 67 مؤسسة تكوينية عبر اقليم ولاية الجزائر برسم الدخول المهني لدورة فبراير 2018 حسبما أكده يوم الأحد مدير القطاع الولائي أحمد زقنون .

وأوضح السيد زقنون ل"واج" أن المتربصين للدورة الثانية سيلتحقون يوم 25 فبراير لجاري وسيتم تأطريهم من طرف أزيد من 670 أستاذ متخصص معلنا عن انشاء هذه السنة 12 تخصصا جديدا " تماشيا مع متطلبات سوق العمل".

و اشار الى أن هؤلاء ستتوجون بشهادات ضمنها 9734 مقعد للتمهين ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي العروض المقترحة وقرابة 3150 معقد في مجال التكوين الإقامي إلى جانب توفير 300 منصبا للدروس المسائية ضمنهم 180 تقني سامي فيما تم تخصيص 320 مقعد تكويني لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية بغية إدماجهم في سوق العمل بعد نفاذ عقوبتهم .

و ذكر المسؤول بأنه تم إدراج (12) تخصصا جديدا خلال الدورة الحالية على غرار تسيير واسترجاع النفايات و تحضيرات المشروبات و المصبرات والجزارة إضافة إلى تخصص تربية الحيوانات الصغيرة وتربية الدواجن والنحت على الرخام وكذا زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل مشيرا الى أن هذه التخصصات المستحدثة تساعد هؤلاء المتربصين على فتح مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار برامج مرافقة وتدعيم المشاريع الشبانية .

و أفاد بهذا الخصوص بأن مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية قد أدرجت هذه التخصصات استجابة للاحتياجات المعبر عنها من طرف الشباب و التي تندرج ضمن مواصلة برنامج إصلاح التكوين و التعليم المهنيين الذي يهدف إلى جعل التكوين مواكبا لاحتياجات سوق العمل و الخصوصيات المحلية خاصة مع ارتفاع المشاريع والاستثمارات المسجلة في تشى القطاعات ضمنها الأشغال العمومية والفندقة والسياحة والبناء .

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و بهدف حصول المتربصين على مناصب للشغل بمجرد تخرجهم من معاهد و مراكز قال المسؤول ان ولاية الجزائر ابرمت اتفاقيات مع قرابة 300 مؤسسة صناعية وخدماتية التي سيجري على مستواها الطلبة تربصات تطبيقية كأول خطوة.

وفي ذات الصدد ذكر ذات المسؤول أنه تم انطلاق التسجيلات في الفترة الممتدة من 7 يناير الماضي و التي ستتواصل إلى غاية 17 فبراير الجاري لتسجيل الراغبين في تلقي التكوين (ذكور و إناث) من مختلف المستويات و ذلك في مختلف أنماط التكوين من أجل الحصول على شهادة تمكنهم من ولوج عالم الشعل بكل احترافية .

وقال أن الانتقاء والتوجيه يتم مباشرة بعد انتهاء عملية التسجيلات أي ابتداء من 18 فبراير المقبل وعلى مدار يومين على مستوى المؤسسات التكوينية .

وأفاد المسؤول أن هياكل القطاع بولاية الجزائر تضم 48 مركزا للتكوين المهني وكذا 11 معهدا متخصصا للتكوين و9 ملاحق وتشرف على تكوين أزيد من قرابة 50.000 متربص في شتى التخصصات والمستويات .

وقد صادقت ولاية الجزائر على الخريطة البيداغوجية الجديدة للتكوين المهني للولاية لآفاق 2025 التي تضم مدونة تشمل 432 تخصص موزعة على 22 فرعا بهدف الاستثمار أكثر في الموارد البشرية لخلق يد عاملة مؤهلة تتوافق مع التخصصات التي تتطلبها سوق العمل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

للتذكير فقد أوضح بيان لوزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين أن القطاع سيعرض خلال هذه الدورة أزيد من 370 تخصص في عدة ميادين من بينها الاتصالات السلكية واللاسلكية والفندقة والسياحة والمياه والبيئة وتقنيات الاتصال الحديث و الرقمنة ومختلف الصناعات والبناء والأشغال العمومية حيث سيتوج التكوين في هذه التخصصات بشهادة دولة بالإضافة إلى 80 تخصص في التكوين التأهيلي سيتوج هو الآخر بشهادة التأهيل المهني.

وتوجه عروض هذا التكوين -حسب ذات المصدر-إلى كافة الشباب ومختلف الفئات الإجتماعية والمهنية الراغبة في الحصول على تكوين يضمن لها الإندماج مستقبلا في الحياة المهنية وخلق مشاريع خاصة بها .