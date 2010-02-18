أمطار و ثلوج: مصالح الأشغال العمومية تتدخل عبر 18 ولاية لفتح المحاور المقطوعة

و حسب ذات المصدر قامت مصالح الأشغال العمومية بالولايات التي مسها هذا الإضراب الجوي بتسخير وسائل مادية و بشرية تتكون من 622 ألة و 785 عون و إطار من اجل إعادة فتح المحاور المقطوعة في وجه حركة المرور و تمكين المواطنين من التنقل في أحسن الظروف كما استعملت ذات المصالح 130 طن من الملح في عملية اذابة الثلوج.
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و مست هذه الاضطرابات الجوية 38 طريقا وطنيا و 35 طريقا ولائيا و 07 طرق بلدية عبر 18 ولاية و هي الاغواط و تيزي وزو و البويرة و برج بوعريريج و سطيف و سكيكدة و جيجل و بجاية و المدية و تلمسان و سيدي بلعباس و تيسمسيلت و البيض و المسيلة ووهران و الشلف و عين الدفلى و بومرداس، يضيف البيان.
و تجدر الإشارة انه على مستوى ولاية البويرة لايزال الطريقين الوطنيين رقم 15 و 33 مغلقين أمام حركة المرور.