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أمطار و ثلوج: مصالح الأشغال العمومية تتدخل عبر 18 ولاية لفتح المحاور المقطوعة

  أدرج يـوم : السبت, 10 شباط/فبراير 2018 15:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 26 مرات
أمطار و ثلوج: مصالح الأشغال العمومية تتدخل عبر 18 ولاية لفتح المحاور المقطوعة
صورة وأج

الجزائر-  تدخلت مصالح الأشغال العمومية بوسائل مادية و بشرية معتبرة عبر 18 ولاية  شهدت سوء الأحوال الجوية و تساقط كثيف للثلوج و الأمطار، و ذلك خلال الفترة الممتدة  ما بين  6 إلى 8 فبراير حسبما أفاد به بيان للوزارة .

و حسب ذات المصدر قامت مصالح الأشغال العمومية بالولايات التي مسها هذا الإضراب الجوي  بتسخير وسائل مادية و بشرية  تتكون من 622 ألة و 785 عون و إطار من اجل إعادة فتح المحاور المقطوعة في وجه حركة المرور و تمكين المواطنين من التنقل في أحسن الظروف كما استعملت ذات المصالح  130 طن من الملح في عملية اذابة الثلوج.

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و مست هذه الاضطرابات الجوية  38 طريقا وطنيا و 35 طريقا ولائيا و 07 طرق بلدية عبر 18 ولاية و هي الاغواط و تيزي وزو و البويرة و برج بوعريريج و سطيف و سكيكدة و جيجل و بجاية و المدية و تلمسان و سيدي بلعباس و تيسمسيلت و البيض و المسيلة ووهران و الشلف و عين الدفلى و بومرداس، يضيف البيان.

و تجدر الإشارة انه على مستوى ولاية البويرة لايزال الطريقين الوطنيين رقم 15 و 33 مغلقين أمام حركة المرور.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار و ثلوج: مصالح الأشغال العمومية تتدخل عبر 18 ولاية لفتح المحاور المقطوعة
  أدرج يـوم : السبت, 10 شباط/فبراير 2018 15:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 26 مرة   شارك

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