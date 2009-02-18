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الكشافة الإسلامية الجزائرية: هدفنا بلوغ 500.000 منخرط في أفق سنة 2030 

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 18:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
الكشافة الإسلامية الجزائرية: هدفنا بلوغ 500.000 منخرط في أفق سنة 2030 

المدية - صرح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية،  محمد بوعلاق، اليوم الجمعة بالمدية، أن الكشافة الإسلامية الجزائرية تسعى إلى  بلوغ 500.000 منخرط في أفق 2030 على ضوء "استراتيجية جديدة" سيتم دراستها سنة  2019.

وأشار السيد بوعلاق في تصريح لوأج على هامش لقاء لمحافظي الولايات نظم بمركز  التكوين و التعميم الفلاحي بولاية المدية "سنعمل في إطار الاستراتيجية الجديدة للكشافة الإسلامية الجزائرية على رفع عدد المنخرطين الذي يقارب حاليا 100.000  إلى نصف مليون منخرط في حدود 2030 وذلك  لضمان حضور أوسع للحركة الكشفية عبر  كامل التراب الوطني".

 

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وأوضح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية أن "الاستراتيجية الجديدة لانتشار الحركة الكشفية التي ستمتد إلى غاية سنة 2030 تهدف إلى رفع عدد  المنخرطين وكذا تحقيق الاستقلالية المالية للحركة للحصول على موارد متنوعة  ودائمة خارج نطاق التمويل التقليدي".

وفي ذات السياق، كشف السيد بوعلاق أن "الكشافة الإسلامية الجزائرية ستطلب  إسهام ممولين من القطاع الاقتصادي العام والخاص"، مؤكدا أن هذا الخيار "أضحى  ضروريا بالنظر إلى الظروف المالية لبعض المحافظات الولائية التي تواجه صعوبات  كثيرة لتمويل نشاطاتها".

 

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وذكر السيد بوعلاق بأن مسألتي رفع عدد المنخرطين في الحركة الكشفية واستقلاليتها المالية ستشكلان "المحاور الكبرى" لهذه الاستراتيجية التي سترد  في جدول أعمال المؤتمر الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية المزمع عقده سنة 2019، مضيفا أن حركته تسعى -من خلال وضع هذه الاستراتيجية- إلى تطوير نشاطات الكشافة لتعزيز حضورها ميدانيا وتوسيع مجال تدخلها.

كلـمات مفتـاحيــة :
الكشافة الإسلامية الجزائرية: هدفنا بلوغ 500.000 منخرط في أفق سنة 2030 
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 18:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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