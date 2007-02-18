حوادث المرور :وفاة 40 شخصا واصابة أزيد من 1500 اخرين بجروح عبر ولاية  الجزائر خلال سنة 2017 

الجزائر - تم تسجيل 40 حالة وفاة و أزيد من 960 جريح في أكثر من 1500 حادث جسماني ومادي كحصيلة للحوادث المرورية خلال سنة 2017 بولاية الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء رئيس مصلحة الأمن العمومي بالجزائر العاصمة عميد الشرطة محمد فيلالي .

وفي هذا الاطار أوضح عميد الشرطة محمد فيلالي في تصريح ل/واج أن مصالح أمن ولاية الجزائر وضمن قطاع إختصاصها سجلت سنة 2017 كحصيلة لحوادث المرور وفاة 40 شخصا (24 ذكور - 16 إناث) و جرح 961 آخر اثر 852 حادث جسماني و 654 حادث مادي .

وحسب المسؤول الامني فان هذه الحصيلة قد عرفت انخفاضا بحالتين في عدد الوفيات سنة 2017 بالمقارنة مع سنة 2016 حيث بلغ عددهم 42 متوفى, مضيفا ان عدد الجرحى بلغ سنة 2016 ما يعادل 956 جريح ليرتفع سنة 2017 إلى 961 جريح وكذا انخفاض حالات الحوادث الجسمانية ب (06) لتنتقل من 858 حادث سنة 2016 إلى 852 حادث في 2017.

وتسبب العنصر البشري (عدم احترام قواعد قانون المرور ) في الحوادث بنسبة تفوق 99 بالمائة مقابل 59 ر0 بالمائة بسبب العوامل المرتبطة بالمركبة و عوامل المحيط بما يمثل 23ر0 بالمائة من الحوادث المسجلة ي حسب نفس المسؤول.

وتم تسجيل في غضون نفس الفترة أزيد من 156.5000 مخالفة مرورية تم تحريرها ضد مخالفي قانون المرور و كذلك تسجيل أكثر من 13.520 جنحة مرورية مرتكبة خلال سنة 2017 .

كما تم تسجيل تراجع حالات سحب رخص السياقة بسبب عدم احترام قواعد قانون المرور خلال سنة 2017 حيث بلغت ما يعادل 40.198 رخصة سياقة مقابل 49.521 رخصة سنة 2016 .

من جهة أخرى ذكر نفس المصدر بالدروس النظرية والتطبيقية التي تنظمها المؤسسات التربوية والتعليمية بالتنسيق مع مصالح الأمن حول التربية المرورية وكذا العمليات التحسيسية وحواجز المراقبة المرورية والدوريات الراجلة والمتنقلة والعمليات المنجزة من طرف مختلف الفرق كالرادار والدراجات النارية.