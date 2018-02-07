غلق العديد من الطرقات بسبب سوء الأحوال الجوية

الجزائر- تسببت سوء الاحوال الجوية و سقوط الثلوج التي تعرفها عدة ولايات في غلق العديد من الطرقات على المستوى الوطني, حسب بيان لمديرية الحماية المدنية صدر يوم الاربعاء.

وأوضح البيان أن " 18 طريقا وطنيا, ولائيا و بلديا, مغلق أو يعرف صعوبة في حركة السير", مشيرا الى أنه "تم بولاية تيزي وزو غلق الطرقات الوطنية رقم 30, 33, 15 و الطريق الولائي رقم 253 مغلقة عن حركة السير في بلديات إفرحونني بني ينيي عين الحمام".

كما تم غلق بولاية سطيف الطريق البلدي رقم 90 و 91 عن حركة السير ببلديتي معديد, و بوعنداس, في حين تم أيضا "بولاية باتنة غلق الطريق 77 و 31 عن حركة السير ببلدية باتنة".

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أما بولاية البليدة -كما أضاف ذات المصدر فان سوء الاحوال الجوية أدت "الى غلق الطريق رقم 64 الرابط بين بوقرة و العيساوية عن حركة السير في حين تم غلق بولاية المسيلة الطريق الولائي رقم 02 ببلدية معديد و الطريق البلدي ببلدية بني إلمان عن السير".

وفي ولاية المدية يعرف الطريق الوطني رقم 60 و رقم 01 صعوبة في حركة السير ببلديتي أولاد عنتر و بلدية قصر البخاري, في حين تم في ولاية بجاية غلق الطريق الوطني رقم 26 عن حركة السير وذلك على مستوى قمة شلاطة ببلدية شلاطة.

من جهة أخرى أكد البيان بأن وحدات الحماية المدنية تدخلت على إثر التقلبات الجوية, خاصة عبر ولايات : تيزي وزو, البويرة, المدية, البليدة, سطيف, المسيلة, بجاية و باتنة, لمساعدة وإسعاف الأشخاص العالقين و المحصورين في الطرقات بسبب تراكم الثلوج, و كذا العمل على إعادة فتح الطرقات المغلقة عن السير رفقة المصالح المختصة.