حجز كميات من المخدرات بقيمة تفوق 666 مليون دج خلال سنة 2017

و من خلال 171 عملية حجز قامت بها المديريات الجهوية ال12 المتواجدة عبر الوطن خلال سنة 2017/ حجزت مصالح الجمارك على 4ر9 مليون طن من الكيف المعالج و 52ر1 كغ من الكوكايين و كذا على انواع اخرى من المخدرات متكونة من 54.332 قرص مهلوسا و 54 علبة من علامات مختلفة و 1.080 صفيحة و 26 انبوبة زجاجية و 12 قنينة و 925 كبسولةي حسب نفس المصدر.
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و سجلت اكبر عملية حجز للكيف المعالج من طرف مديرية الجمارك لولاية تلمسان (02ر6 طن) فيما تم تسجيل اكبر حجز للكوكايين من طرف مديرية الجمارك بوهران (4ر1 كغ) فيما تم تسجيل اكبر عملية حجز من طرف مديرية بشار (34.977 قرصا).
و بلغ حجم الغرامات المطبقة في هذا الاطار 66ر6 مليار دج خصت 241 مخالفا استعملوا لنقل المخدرات 126 سيارة و 9 شاحنات و 3 دراجات نارية.
اليكم تفاصيل الحجوزات المسجلة موزعة حسب المديريات الجهوية للجمارك:
|
الشلف:
|
- عدد الحجوزات : 13
|
- الكميات المحجوزة: 64ر942 كغ من الكيف المعالج
|
863 قرصا
|
1 قارورة
|
-القيمة: 57ر61 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 16ر749 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 15
|
|
سطيف:
|
- عدد الحجوزات : 4
|
- الكميات المحجوزة:
|
25ر4 كغ من الكيف المعالج
|
1.272 قرصا
|
486 كبسولة
|
-القيمة: 73ر1 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 73ر20 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 4
|
|
ورقلة:
|
- عدد الحجوزات : 1
|
- الكميات المحجوزة: 2ر458 كغ من الكيف المعالج
|
-القيمة: 5ر27 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 2
|
|
تلمسان:
|
- عدد الحجوزات : 83
|
- الكميات المحجوزة: 02ر6 طن من الكيف المعالج
|
1.611 قرصا
|
125 غ كوكايين
|
-القيمة: 4ر363 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 27ر4 مليار دج
|
- عدد المخالفين: 142
|
|
الاغواط:
|
- عدد الحجوزات : 7
|
- الكميات المحجوزة: 05ر969 كغ من الكيف المعالج
|
-القيمة: 4ر77مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 7ر423 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 8
|
|
|
وهران:
|
- عدد الحجوزات : 10
|
- الكميات المحجوزة: 55ر300 كغ من الكيف المعالج
|
4ر1 كغ كوكايين
|
-القيمة: 7ر22 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 52ر369 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 24
|
|
الجزائر-ميناء:
|
- عدد الحجوزات : 16
|
- الكميات المحجوزة: 4.876 قرصا
|
54 علبة متعددة العلامات
|
1.080 صفيحة
|
26 انبوبة زجاجية
|
9 قارورات
|
84 كبسولة
|
-القيمة: 98ر1 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 8ر2 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 15
|
|
بشار:
|
- عدد الحجوزات : 10
|
- الكميات المحجوزة: 12ر532 كغ من الكيف المعالج
|
34.977 قرصا
|
-القيمة: 35ر70 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 9ر499 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 7
|
|
اليزي:
|
- عدد الحجوزات : 2
|
- الكميات المحجوزة: 3ر24 كغ من الكيف المعالج
|
-القيمة: 9ر2 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 03ر39 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 2
|
|
تبسة:
|
- عدد الحجوزات : 5
|
- الكميات المحجوزة: 01ر160 كغ من الكيف المعالج
|
618 قرصا
|
-القيمة: 4ر32 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 6ر279 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 1
|
|
عنابة:
|
- عدد الحجوزات : 6
|
- الكميات المحجوزة: 5ر7 غ من الكيف المعالج
|
4.551 قرصا
|
-القيمة: 8ر1 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 4ر2 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 4
|
|
قسنطينة:
|
- عدد الحجوزات : 13
|
- الكميات المحجوزة: 3ر8 غ من الكيف المعالج
|
5.564 قرصا
|
355 كبسولة
|
قارورتين
|
-القيمة: 24ر2 مليون دج
|
-الغرامات المستحقة: 64ر4 مليون دج
|
- عدد المخالفين: 17 .