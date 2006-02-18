حجز كميات من المخدرات بقيمة تفوق 666 مليون دج خلال سنة 2017

الجزائر- حجزت مصالح الجمارك سنة 2017 ما قيمته 03ر666 مليون دج من المخدرات تتشكل خصوصا من الكيف المعالج و الكوكايين و الاقراص المهلوسةي حسب ما علمت واج لدى المديرية العامة للجمارك.

و من خلال 171 عملية حجز قامت بها المديريات الجهوية ال12 المتواجدة عبر الوطن خلال سنة 2017/ حجزت مصالح الجمارك على 4ر9 مليون طن من الكيف المعالج و 52ر1 كغ من الكوكايين و كذا على انواع اخرى من المخدرات متكونة من 54.332 قرص مهلوسا و 54 علبة من علامات مختلفة و 1.080 صفيحة و 26 انبوبة زجاجية و 12 قنينة و 925 كبسولةي حسب نفس المصدر.

و سجلت اكبر عملية حجز للكيف المعالج من طرف مديرية الجمارك لولاية تلمسان (02ر6 طن) فيما تم تسجيل اكبر حجز للكوكايين من طرف مديرية الجمارك بوهران (4ر1 كغ) فيما تم تسجيل اكبر عملية حجز من طرف مديرية بشار (34.977 قرصا).

و بلغ حجم الغرامات المطبقة في هذا الاطار 66ر6 مليار دج خصت 241 مخالفا استعملوا لنقل المخدرات 126 سيارة و 9 شاحنات و 3 دراجات نارية.

اليكم تفاصيل الحجوزات المسجلة موزعة حسب المديريات الجهوية للجمارك: