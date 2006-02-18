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حوادث المرور: وفاة 19 شخصا و إصابة 950 آخرين بجروح خلال الأسبوع الأخير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 11:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرات
حوادث المرور: وفاة 19 شخصا و إصابة 950 آخرين بجروح خلال الأسبوع الأخير

 الجزائر, - لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 950 آخرون بجروح, في 866  حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يناير الى 3 فبراير  الجاري على المستوى الوطني, حسبما أفادت به يوم الثلاثاء حصيلة ل الحماية  المدنية .

وأوضح نفس المصدر أن "أثقل" حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة  شخصين (02) وجرح 46 أخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على  إثر23 حادثا مروريا .

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كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة  بـ 808 تدخل سمح بإخماد  519 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة,أما فيما يخص العمليات المختلفة,  فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4972 تدخل لتغطية 4410 عملية إسعاف وإنقاذ  أشخاص في خطر. 

وخلال ذات الفترة, سجلت وحدات الحماية المدنية 21514 تدخل على إثر تلقي  مكالمات الاستغاثة من  طرف المواطنين, شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية  المدنية , من بينها 14170 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي, حيث تم إسعاف  وإجلاء 1358 جريح وتحويل 12643  مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحـماية  المدنية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 19:50
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حوادث المرور: وفاة 19 شخصا و إصابة 950 آخرين بجروح خلال الأسبوع الأخير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 11:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرة   شارك

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