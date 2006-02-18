حوادث المرور: وفاة 19 شخصا و إصابة 950 آخرين بجروح خلال الأسبوع الأخير

الجزائر, - لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 950 آخرون بجروح, في 866 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يناير الى 3 فبراير الجاري على المستوى الوطني, حسبما أفادت به يوم الثلاثاء حصيلة ل الحماية المدنية .

وأوضح نفس المصدر أن "أثقل" حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة شخصين (02) وجرح 46 أخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر23 حادثا مروريا .

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كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 808 تدخل سمح بإخماد 519 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة,أما فيما يخص العمليات المختلفة, فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4972 تدخل لتغطية 4410 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

وخلال ذات الفترة, سجلت وحدات الحماية المدنية 21514 تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين, شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية , من بينها 14170 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي, حيث تم إسعاف وإجلاء 1358 جريح وتحويل 12643 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحـماية المدنية.