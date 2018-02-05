اصدار قاموس بلغة الاشارات الجزائرية موجه للمعاقين سمعيا 

الجزائر - اصدرت وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة قاموسا بلغة الاشارات الجزائرية موجه للمعاقين سمعيا يتضمن ازيد من 1500 كلمة (الاكثر استعمالا) باللغة العربية و الفرنسية و لغة الاشارات.

ويستعمل هذا الكتاب الذي يضم 29 موضوعا من الحياة اليومية مع الصور، كوسيلة اتصال بالنسبة للمعاقين سمعيا فيما بينهم و مع الاشخاص الاخرين. كما يسمح بتطوير قدرات المعاقين سمعيا و تلبية احتياجاتهم و تسهيل مساهمتهم في مختلف النشاطات.

وجاء في مقدمة الاصدار ان قطاع التضامن الوطني، مع اصدار هذا القاموس، يضع تحت تصرف هذه الشريحة من المجتمع لأول مرة منذ استقلال البلاد، "أداة فعالة للاتصال مع الاشخاص الصم و ترقية اندماجهم في مختلف النشاطات".

وتطلب انجاز هذا القاموس تنصيب لجنة وطنية مكلفة بجمع اشارات القاموس ولغة الاشارات الجزائرية التي عكفت على المشروع منذ 2008.

وتتكون هذه اللجنة من خبراء و مختصين في هذا المجال، سيما مربون واطارات من وزارة التضامن الوطني و اساتذة و معلمين في مدارس خاصة بالمعاقين ومترجمين و مختصين في علم النفس.

وفي الملحق، يشرح القاموس مبادئ الاشارات التي تتم بالأيدي أمام مخاطب و ينشر ايضا عناوين و معلومات عن جميع المدارس الخاصة بالأطفال المعاقين سمعيا على المستوى الوطني.

كما جاء في مقدمة القاموس ان الدستور ينص في مادته رقم 72 على ان الدولة تعمل على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين و ادماجها في الحياة الاجتماعية، كما تم التأكيد من جانب اخر على توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اجل القضاء على كل أشكال التمييز تجاه الاشخاص المعاقين و التكفل بجميع احتياجاتهم.