هواة جمع التحف الفنية القديمة بولاية الجزائر يتطلعون إلى إنشاء فضاء يجمعهم بمختلف الحرفيين

الجزائر - يتطلع هواة جمع التحف الفنية و "الأنتيكات" عبر ولاية الجزائر إلى تطوير عملهم التراثي, و يربطونه بإنشاء قرية فنية أو فضاء متخصص يجمعهم بمختلف الحرفين لإعطاء معنى لنشاطهم المتعدد الاختصاصات.

ويرى غناي محمد أمين, مجمع "أنتيكات", أن المحلات الموجودة في الجزائر العاصمة "غير كافية" لاستيعاب حجم النشاط في هذا المجال. و قال أن قرية فنية من شأنها "توفير" مجال للحرفين المختصين في النحاس و الفضة و النجارة الفنية و غيرها "لأن الأشياء القديمة بحاجة إلى صيانة و إصلاح".

و رغم أهمية هذا النشاط تجاريا و ثقافيا, إلا أنه ما زال "غير مستغل" من قبل الجماعات المحلية, و لا يشكل مصدرا لجلب السواح, ما جعل نشاط الأشخاص "مشتتا" لحد الآن, بدليل أنهم "غير منخرطين" في أي تنظيم معترف به, يضيف المتحدث.

و لتجنب "السرية" التي قد تحوم حول هذا النشاط, يرى السيد غناي و زملاؤه "الأهمية البالغة" لتنظيم المعارض عبر الساحات العمومية و المعالم التاريخية مثل "حصن 23 " الذي سبق له احتضان معرض مماثل نهاية سنة 2017 .

و في غياب أرقام تضبط عددهم و نشاطهم, أشار هواة لهدا النشاط الى أنهم حاملون لبطاقة حرفي, فيما أكد المدير العام لغرفة الصناعات التقليدية و الحرف لولاية الجزائر, السيد عز الدين كالي, أن تحول الحرفي من صانع للمواد الحرفية بمختلف موادها (خشب, نحاس, حديد, فخار...) إلى مجمع للتحف الفنية كتجارة قائمة بحد ذاتها يعتبر "تناقضا".

اقرأ أيضا: خبراء دوليون يؤكدون على أهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في سياسات حفظ التراث بالمدن القديمة

إلا أن المجمعين الموجودين على مستوى العاصمة, --كما أضاف-- يمكن اعتبارهما "منفذا هاما" للصناعة التقليدية, و اشترط في ذلك أن تجد لهم وزارة السياحة "إطارا قانونيا" ينظمهم و يراقبهم عبر مفتشي الصناعة التقليدية لمديرية السياحة لولاية الجزائر.

و يفرق السيد كالي بين مجمع التحف الفنية و "الأنتيكات" و بين مجمع الأثاث القديم (البروكونت), ويقول أن هذا الأخير "لا وجود" له في قائمة المهن الحرفية المعتمدة في الجزائر.

من جهته قال المفتش بمديرية التجارة لولاية الجزائر, العياشي ظهار, أن مصالحه "تراقب" باعة التحف الفنية "بناء على نشاطهم كتجار حاملين لسجل تجاري و ليس كحرفيين", و تعاين "مدى تطابق" عملهم مع شروط الممارسة التجارية و في حال وصول تبليغات بشأنهم.

و يرتبط عمل جامع التحف الفنية القديمة بنشاطات حرفية أخرى "ضرورية", في نظر السيد حميطوش سليمان من بلدية باب الوادي حيث يشتغل في تذويب النحاس. وقد اختص الحرفي في تصليح التحف النحاسية القديمة.

و يعمل هذا الحرفي على إزالة الصدأ من على التحف النحاسية ومسحها وتلميعها و أحيانا إعادة طلائها إذا استعدى الأمر ذلك. كما قد يطلب منه إعادة تصنيع بعض النماذج النادرة أو المفقودة كقابض الأبواب و الشمعدان بمختلف أنواعه الأوروبي و المشرقي و كذا الأطباق النحاسية الكبيرة الحجم ذات الطابع العثماني.

واستطاع الحرفي العصامي أن يوجد لنفسه مجموعة معتبرة من المقتنيات, و يصبح بدوره جامعا للتحف النحاسية القديمة, إلا أنه أقر ل/واج أن "تقدير" التحفة ما زال "رهين" آراء الأشخاص المسنين وذلك في "غياب مراجع" واضحة أو شبكة معتمدة يمكن الرجوع إليها من أجل "تأكيد قيمة الشيء فنيا و تاريخيا".

--- جمع التحف القديمة ذاكرة التراث الانساني---

يملك غناي عبد الأمين مصباحا زيتيا يعود إلى 1860 و "ميسحاج" خشبي صنع في القرن 18 و جلد ثعلب نادر بطول يزيد عن 1متر بعشرين سنتيمتر يعود إلى 1925 حسب المعلومات التي استقاها من بائعه بفرنسا.

ويصف مجموعته بـ "تراث انساني", تكمن أهميته في التعرف على الظروف المحيطة في صناعة كل قطعة و مالكها و مسارها. ولا يمكن الحصول على كل تلك المعلومات الدقيقة في "غياب شبكة وطنية لمجمعي التحف الفنية", --حسب قوله--.

ويؤكد عبد الرحمن بن رضوان, بصفته واحد من المجمعين المعروفين بالعاصمة, أن الناشطين في المجال يتعاملون فيما بينهم بـ "المقايضة", كصيغة تجارية جد منتشرة في هذا الوسط الذي ما زال يتسم -ûحسبه-- بـ "التكتم و التحفظ".

و يشدد المتحدث على أن جمع التحف الفنية "ليست مهنة و إنما خيار فني", وبالتالي فالهدف "ليس تجاري محض" لأنه عمل يتطلب تكريس وقت ومساحة لحفظ المقتنيات و صيانتها.

وبخصوص امكانية استغلال هذا النشاط ذو الطابع الفني في مجال السياحة الثقافية لمدينة الجزائر, اعتبر بن رضوان أن "قلة من الناس يدركون قيمة تلك التحف", و المشتري الجيد مازال "نادر" في الجزائر, أي ذلك الذي "يبحث عن القصة" من وراء الشيء المقتنى.