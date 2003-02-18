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حل 12 قضية جنائية وتوقيف 15 متورطا خلال شهر ديسمبر

  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 12:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تمكنت الفرق الجنائية للأمن الوطني عبر التراب  الوطني، خلال شهر ديسمبر الفارط، من فك لغز 12 قضية جنائية متعلقة بجرائم  القتل العمدي مع توقيف 15 متورطا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للامن الوطني اليوم السبت أنه بالنسبة  لجرائم القتل العمدي، مكنت تحريات الشرطة القضائية المنجزة بمساعدة فرق الشرطة  العلمية والتقنية من "معالجة وفك خيوط 12 جريمة، أسفرت عن إيقاف 15 شخصا  متورطا، من بينهم 12 فاعلين رئيسيين و03 شركاء تم تقديمهم جميعا أمام الجهات  القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة".

وأضاف ذات المصدر أن دوافع قضايا القتل العمدي المسجلة في ديسمبر الماضي  تعود بالدرجة الاولى إلى "الشجارات و الإستفزازات"، حيث تم معالجتها بفضل جهود  مصالح الشرطة التي اعتمدت على "الأدلة العلمية وفحص مختلف العينات والبصمات، وكذا على التحكم العالي في عملية حفظ ورفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة".

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وذكرت ذات الهيئة أن مصالح الشرطة، تبقى مجندة للتكفل ببلاغات المواطنين،  بما فيها تلك التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر 48 15 الموضوعين  تحت تصرفهم على مدار ال24سا.

آخر تعديل على السبت, 03 شباط/فبراير 2018 12:47
كلـمات مفتـاحيــة :
حل 12 قضية جنائية وتوقيف 15 متورطا خلال شهر ديسمبر
  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 12:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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