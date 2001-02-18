ترحيل 272 شخصا من النيجر كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية بعنابة

وتم تسخير لهذه العملية 10 حافلات و أربع شاحنات من بينها شاحنة خصصت لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الصحية الضرورية لمرافقة المرحلين وفقا لذات المصدر الذي أوضح أن عملية الترحيل انطلقت من مركز الإيواء المؤقت الذي هيئ بالمقرات القديمة لشركة صناعة الخشب بمنطقة جوانو ببلدية عنابة .
وخضع أفراد العائلات الأفريقية المعنية بعملية الترحيل للفحص الطبي الروتيني كما استفادوا من ألبسة و أفرشة و لعب للأطفال وذلك خلال سهرة ترفيهية نظمت لفائدتهم ونشطها الفكاهي عمو رفيق بمركز الإيواء بجوانو .
وتمت عملية الترحيل بإشراف لجنة ولائية تضم ممثلين عن مصالح الصحة و النقل والتضامن الوطني والأسرة بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية و الأمن الوطني.
للإشارة فإن عملية الترحيل تتم بموجب اتفاق بين الجزائر و حكومة النيجر و ذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.