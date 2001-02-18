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ترحيل 272 شخصا من النيجر كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية بعنابة

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 19:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
ترحيل 272 شخصا من النيجر كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية بعنابة

عنابة- تم ترحيل 272 شخصا مقيمين بطريقة غير شرعية من بينهم 30 امرأة و  86 قاصرا (أطفال و مراهقين) من النيجر مساء اليوم الخميس من عنابة باتجاه مركز عبور بولاية تمنراست في ظروف "تنظيمية محكمة" وذلك في إطار عملية منسقة ما بين السلطات الجزائرية و نظيرتها النيجرية حسب ما علم من رئيس الفرع المحلي للهلال الأحمر الجزائري عبد الحميد بوزيد.

وتم تسخير لهذه العملية 10 حافلات و أربع شاحنات من بينها شاحنة خصصت لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الصحية الضرورية لمرافقة المرحلين وفقا لذات المصدر الذي أوضح أن عملية الترحيل انطلقت من مركز الإيواء المؤقت الذي هيئ بالمقرات القديمة لشركة صناعة الخشب بمنطقة جوانو ببلدية عنابة .

وخضع أفراد العائلات الأفريقية المعنية بعملية الترحيل للفحص الطبي الروتيني كما استفادوا من ألبسة و أفرشة و لعب للأطفال وذلك خلال سهرة ترفيهية نظمت لفائدتهم ونشطها الفكاهي عمو رفيق بمركز الإيواء بجوانو .

وتمت عملية الترحيل بإشراف لجنة ولائية تضم ممثلين عن مصالح الصحة و النقل والتضامن الوطني والأسرة بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية و الأمن الوطني.

للإشارة فإن عملية الترحيل تتم بموجب اتفاق بين الجزائر و حكومة النيجر و ذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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ترحيل 272 شخصا من النيجر كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية بعنابة
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 19:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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