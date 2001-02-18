مستغانم : الإطاحة بخمس شبكات لتنظيم الهجرة غير الشرعية وتوقيف 26 مدبرا للرحلات خلال سنة 2017 

وأوضح العميد أول للشرطة سمير خلاصي خلال ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات الأمن الولائي لمستغانم أن "الفرق الأمنية وبالتنسيق مع قوات الجيش الوطني (حراس السواحل) وضعت حزاما أمنيا مشددا على منظمي هذه الرحلات ومرتكبي هذه الجريمة التي تكتسي طابعا جنائيا خاصا من حيث شروطها وأركانها (حالة التلبس في البحر)".
وقال أن نشاط أمن ولاية مستغانم في هذا المجال كان "كمي ونوعي وساهم في إحباط العديد من الرحلات التي كانت مبرمجة بالرغم من أن نطاق الاختصاص الإقليمي للشرطة ضيق ولا يمثل إلا 8 كيلومترات من مجموع 124 كلم (طول ساحل ولاية مستغانم)."
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وشمل نشاط أمن ولاية مستغانم خلال السنة الماضية أيضا تسجيل 5523 قضية من بينها 818 قضية تتعلق بحيازة المخدرات و640 قضية متعلقة بحمل الأسلحة البيضاء و 175 قضية متاجرة بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية و 84 قضية متعلقة بالإتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية.
كما تم إحصاء 1095 قضية متعلقة بالمساس بأمن الأشخاص و1541 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات و86 قضية مالية واقتصادية و25 جريمة معلوماتية, كما أشير إليه.
وبلغ عدد الأطفال الذين مارسوا الألعاب الالكترونية التي تدعو إلى العنف أو ما يسمى بلعب "تحدي الموت" بإقليم ولاية مستغانم خلال العام الماضي 38 طفلا من بينهم 26 طفلا في نطاق اختصاص الأمن الوطنيي يضيف رئيس أمن الولاية.
وعالجت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة --حسب حصيلة أمن الولاية-- خلال نفس الفترة 451 قضية تتعلق بمخالفات العمران (195 قضية) ومخالفات النظافة والصحة العمومية (189 قضية) ومخالفات النفايات (21 قضية).
وفي مجال الأمن المروري --يضيف نفس المصدر-- تم تسجيل 362 حادث سير بالإقليم الحضري خلال 2017 خلفت 6 قتلى و272 جريح كما قامت مصالح الشرطة برفع 149 جنحة مرورية و15546 مخالفة جزافية.