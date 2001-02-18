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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وجرح 325 آخرين في ظرف أسبوع على مستوى المناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 12:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات

 الجزائر  - توفي تسعة (9) أشخاص وجرح 325 آخرون في 275 حادث  مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 23 الى 29  يناير الفارط, حسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن عدد حوادث المرور عرفت "ارتفاعا محسوسا قدر ب37 حادثا وعدد الجرحى ب48, فيما ارتفع عدد الوفيات بحالتين".

وأشار البيان الى أن الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني  تفيد بأن "سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة  97.45%, إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط".

وفي هذا الإطار, وحفاظا على سلامة الجميع, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني  دعوتها لمستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر مع احترام قانون المرور والتأني في السياقة وعدم تجاوز السرعة القانونية مع المراقبة الدورية  للمركبة".

 

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24سا/24سا.

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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وجرح 325 آخرين في ظرف أسبوع على مستوى المناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 12:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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